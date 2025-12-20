Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga Española

    Flick confirma que Pedri está lesionado y no jugará: ‘No podemos correr riesgos’

    EFE
    Flick confirma que Pedri está lesionado y no jugará: ‘No podemos correr riesgos’
    El entrenador del Barcelona, el alemán Hans Flick, da instrucciones a su jugador Pedri durante un partido de Liga. EFE/ Cati Cladera

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado en la víspera del partido de LaLiga que su equipo disputará ante el Villarreal que el centrocampista Pedro González Pedri está lesionado y no jugará en El Madrigal.

    +info

    Fajardo y Londoño se coronan campeones de la Copa EcuadorMéxico vuelve a ser anfitrión de la Serie del Caribe 2026Agrazal, Rivas y Salamín: los homenajeados del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

    “Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa”, ha explicado en rueda de prensa.

    Flick ha precisado que “el problema es en los isquios”, y que Pedri, que ayer ya se ejercitó al margen, podría jugar ante el Villarreal si fuera necesario, “pero el riego es muy alto”, así que el canario no estará en la convocatoria para el último partido del año.

    La buena noticia es que el técnico alemán recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó el encuentro de Copa del Rey en Guadalajara por unas molestias musculares: “No quisimos correr riesgos entonces y ahora está disponible. Puede jugar mañana”.

    Sobre el rival de mañana, Flick ha destacado que es un equipo “de mucha calidad”, con un “juego directo” que le gusta “mucho” y que por ello ha querido “felicitar” a su entrenador, Marcelino García Toral.

    Tercer clasificado en LaLiga, el conjunto castellonense llega a este duelo con muchas bajas y tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

    Pero el preparador teutón ha restado importancia a este hecho: “Es muy diferente la Copa, la Champions y LaLiga. Para todos los equipos, el Barça es el partido del año. Seguro que estarán motivados”.

    Flick también ha aprovechado su comparecencia para valorar 2025, “un año impresionante y exitoso para mí”, según ha dicho, con el triplete de Liga, Copa y Supercopa, pero no ha querido aventurar cual será su futuro, pese a tener contrato hasta 2027.

    “Un año y medio para un entrenador es mucho tiempo. Estoy muy contento de trabajar en este club. Mi ‘staff’ es fantástico, Deco (el director técnico) es increíble y tengo una gran relación. Para mí está bien estar un año y medio más, pero también me afecta si está el presidente”, ha comentado Flick, dejando entrever que podría replanterarse su continuidad si Joan Laporta pierde las próximas elecciones".

    Y ha defendido el año que hizo el atacante Raphinha y criticado a la FIFA, por no incluir al extremo brasileño en el once de 2025, lo que ha calificado de “broma”.

    “Cuando vi que no estaba Raphinha me pareció increíble. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada. Hizo 22 aportaciones de gol en la Champions, en la máxima competición. Si ves los goles y asistencias y la influencia... No es justo para él. No puedo creer que no esté en el mejor once del mundo, después de la temporada que hizo”, ha sentenciado.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más