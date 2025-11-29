Panamá, 29 de noviembre del 2025

    FC BARCELONA

    Flick: “No tenemos ni el control ni la intensidad que teníamos la temporada pasada”

    EFE
    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, durante el partido de LaLiga EA Sports, entre FC Barcelona y Deportivo Alavés, celebrado este sábado en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/ Alberto Estevez

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, lamentó este sábado, pese a la victoria ante el Deportivo Alavés (3-1) que coloca a su equipo como líder provisional de LaLiga, que no están mostrando “ni el control ni la intensidad” de la pasada temporada.

    “No tenemos tanto control ni intensidad como teníamos el año pasado. Tenemos que mejorar y podemos mejorar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que este año hemos sufrido más lesiones, mientras que el curso pasado prácticamente todos estuvieron disponibles desde el inicio”, señaló el técnico alemán en la sala de prensa.

    Flick, que subrayó que su equipo “no puede conformarse”, pese a encadenar su cuarta victoria liguera consecutiva, destacó que supieron gestionar “bien” el resultado cuando el Alavés más apretaba, aunque lamentó la pérdida de “muchos balones” en fases del encuentro.

    El preparador azulgrana insistió en la necesidad de “seguir creciendo partido a partido” y apuntó ya al duelo del próximo martes ante el Atlético de Madrid, de la jornada 19 adelantada por la disputa de la Supercopa.

    Flick resaltó también el “paso adelante” de Marc Bernal, que volvió a la titularidad quince meses después y disputó 45 minutos, así como el buen encuentro de Gerard Martín como central izquierdo.

    “Es un zurdo que nos puede aportar mucho. Me encanta cómo ha mejorado su actitud y su profesionalidad: es un gran profesional. Sabes exactamente lo que te va a dar y estoy muy contento de tenerlo en mi equipo”, remarcó.

    Respecto al estado físico de Eric García, que fue sustituido al descanso tras recibir un golpe en la nariz que ya tiene fracturada desde el partido ante el Brujas, explicó que “le generó mucho dolor”.

    Por último, habló sobre Dani Olmo, autor de un doblete este sábado, a quien animó a disfrutar más sobre el césped.

    “Todo el mundo sabe que es un jugador fantástico. A veces quiere dar el siguiente paso antes incluso de dar el primero. Le digo que disfrute del partido, porque este es el mejor momento de la vida de un futbolista: disfrutar en el terreno de juego”, concluyó Flick.

    EFE

    Agencia de noticias


