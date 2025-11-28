Panamá, 28 de noviembre del 2025

    Liga Española

    Flick: ‘Si no presionamos muy bien, tendremos problemas’

    EFE
    Lamine Yamal (d) trata de superar a Marc Cucurella, durante el partido que el Barcelona jugó contra el Chelsea en Stamford Bridge. EFE

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado convencido este viernes de que su equipo mejorará su nivel en el futuro, si bien ha avisado a sus jugadores que si no presionan “muy bien”, tendrán “problemas” en algunos partidos.

    En la rueda de prensa previa al duelo liguero de este sábado frente al Alavés, el técnico alemán ha lamentado que se culpe a los defensas de los muchos goles que encaja su equipo y ha apuntado que por el tipo de fútbol que propone, con una línea defensiva avanzada, es clave que los centrocampistas y los delanteros también presionen.

    “Cuando perdemos y cuando encajamos tres goles es fácil decir que no fue un buen partido o que no fue el Barça que nos gustaría ver. Hay gente experta que no sabe lo que necesitamos para jugar con esa línea adelantada. Es un estilo propio, no se trata solo de los defensas, si no también que los delanteros y los centrocampistas presionen”, ha reflexionado.

    Pese a ello, se ha mostrado “optimista y positivo” de cara al futuro, ya que sus jugadores, según ha subrayado, están trabajando bien en las últimas semanas.

    “Veo que hay más dinámica, más intensidad y es lo que nos faltó ante el Chelsea. Ahora tenemos más confianza con el balón y sin balón. Lo tenemos que demostrar”, ha afirmado.

    Y, en este sentido, ha añadido: “Además, están regresando jugadores como Pedri, Raphinha y Rashford. Tenemos a casi todos los jugadores y para mí eso es lo más importante”.

    Flick ha explicado que está previsto que el centrocampista canario reciba el alta médica para medirse al Alavés y que goce de algunos minutos en la segunda parte del partido.

    Además, ha detallado que el central uruguayo Ronald Araujo, que este viernes no se ha ejercitado con sus compañeros debido a un virus estomacal, será baja para enfrentarse al equipo vasco.

    Sobre la situación del jugador ‘charrúa’, que en la derrota ante el Chelsea (3-0) fue expulsado por doble tarjeta amarilla al filo del descanso, Flick ha puntualizado que “no está bajo de ánimo” por su actuación, aunque ha admitido que “fue una decepción” perder en Londres.

    Asimismo, Raphinha, que ya tuvo minutos en los dos últimos partidos, será otro de los futbolistas que siga ganando ritmo de competición ante el Alavés.

    Preguntado por la importancia del brasileño en su esquema, el técnico de Heidelberg ha reconocido que es “uno de los jugadores más importantes” para ejecutar el estilo de juego de su equipo.

    Flick también confía en que Lamine Yamal demuestre “su talento” ante el cuadro vitoriano y pase página de la derrota en Stamford Bridge, donde se mostró algo contrariado cuando su técnico decidió cambiarlo.

    “Muchos jugadores, cuando los cambias, no están contentos. Yo también he sido jugador y a veces no mostré la reacción adecuada cuando me cambiaban. Cucurella es uno de los mejores laterales zurdos del mundo, es muy intenso, pero Lamine se tiene que centrar en seguir demostrando su talento en el próximo partido”, ha remachado.

    Con todo, el preparador azulgrana ha avisado de los peligros del Alavés, “un equipo que defiende muy bien” y al que, según ha puntualizado, no será fácil “marcarle gol”.

    EFE

    Agencia de noticias

