Panamá, 08 de junio del 2026
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    Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid con el 65% de los votos

    EFE
    Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid con el 65% de los votos
    Florentino Pérez, tras ser reelegido presidente del Real Madrid. EFE

    Florentino Pérez confirmó su victoria en las elecciones a la presidencia del Real sobre Enrique Riquelme, con el segundo mejor resultado de la historia.

    “Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia, el primero fue en 2004 es extraordinario. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia”, dijo.

    Pérez ganó las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el 65% de los votos por el 35% que consiguió su rival, Enrique Riquelme, según datos oficiales procedentes de la Junta Electoral.

    Florentino obtuvo un total de 21.721 votos por los 11.814 de su rival.

    Los datos se dieron a conocer pasadas las 2 de la madrugada, más de cuatro horas después del cierre de las urnas, cuando ya se había dado por ganador a Florentino Pérez tanto en Real Madrid TV como en ambas candidaturas.

    El recuento se retrasó por la anulación de 1,000 votos por correo a Florentino Pérez, que, en sus primeras declaraciones tras conseguir la victoria, anunció que impugnaría esa decisión de la Junta Electoral para redondear los resultados.

    EFE

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