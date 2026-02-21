Panamá, 21 de febrero del 2026

    BOXEO

    Floyd Mayweather anuncia su regreso

    EFE
    El boxeador estadounidense Floyd Mayweather. EFE/Madla Hartz

    Floyd Mayweather, leyenda del boxeo y campeón del mundo en cinco divisiones, anunció este viernes su regreso a las peleas profesionales, después de retirarse en 2017 con un balance perfecto de 50-0.

    ‘Money’ Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó en un comunicado recogido por la cadena ESPN de que volverá a las peleas después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la primavera de este año.

    “Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento”, aseguró Mayweather.

    El boxeador estadounidense volverá a las peleas junto a su socio global de medios CSI Sports/FIGHT SPORTS.

    Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contrra John Gotti III en Ciudad de México.

    EFE

    Agencia de noticias

