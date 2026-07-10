En directo: FPF anunciará el futuro de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá
La Federación Panameña de Fútbol (FPF) brindará este jueves una conferencia de prensa para informar sobre el futuro de Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor de Panamá.
El encuentro con los medios de comunicación está programado para las 11:00 a.m. en el auditorio de la FPF, donde los dirigentes darán a conocer los detalles sobre la situación contractual del técnico español.
Christiansen, quien asumió el cargo en 2020, lideró a Panamá durante un proceso que incluyó la clasificación a la Copa del Mundo 2026, además de la participación en tres Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, un subcampeonato en este torneo, la final de la Copa Oro 2023 y los cuartos de final de la Copa América 2024.
La conferencia llega en medio de las conversaciones sobre la continuidad del estratega, cuyo contrato finalizó tras la participación de Panamá en el Mundial.
La FPF deberá definir si apuesta por extender el proyecto de Christiansen o si inicia una nueva etapa al frente del banquillo nacional.
Manuel Arias: “Mantenemos conversaciones con Thomas Christiansen como con los otros candidatos. Nos encantaría que fuera mañana, pero las cosas tienen procesos. hay detalles importante a nivel de contrato ha aprendido, que queremos mejorar. La federación se tomará el tiempo necesario para que la decisión sea la correcta”.
Manuel Arias: “Mantenemos conversaciones con Thomas Christiansen como con los otros candidatos. Nos encantaría que fuera mañana, pero las cosas tienen procesos. hay detalles importante a nivel de contrato ha aprendido, que queremos mejorar. La federación se tomará el tiempo necesario para que la decisión sea la correcta”.
Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, expresó que la idea es contratar un técnico sin hipotecar otros proyectos del fútbol nacional. “La federación está en un proceso de evaluación sobre quién es el candidato. pero tiene que ser buen en los administrativo y deportivo. Se están haciendo las evaluación técnica”
Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol: “El día 30 de junio se acabó el contrato del director de la selección Thomas Christiansen. La federación agradece todo el éxito logrado. Nos sentimos contentos. Eso nos lleva a la realidad, que no hay un técnico en la categoría masculina”.