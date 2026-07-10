En directo: FPF anunciará el futuro de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Federación Panameña de Fútbol (FPF) brindará este jueves una conferencia de prensa para informar sobre el futuro de Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor de Panamá.

El encuentro con los medios de comunicación está programado para las 11:00 a.m. en el auditorio de la FPF, donde los dirigentes darán a conocer los detalles sobre la situación contractual del técnico español.

Christiansen, quien asumió el cargo en 2020, lideró a Panamá durante un proceso que incluyó la clasificación a la Copa del Mundo 2026, además de la participación en tres Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, un subcampeonato en este torneo, la final de la Copa Oro 2023 y los cuartos de final de la Copa América 2024.

La conferencia llega en medio de las conversaciones sobre la continuidad del estratega, cuyo contrato finalizó tras la participación de Panamá en el Mundial.

La FPF deberá definir si apuesta por extender el proyecto de Christiansen o si inicia una nueva etapa al frente del banquillo nacional.

Manuel Arias: “Creo que la fanaticada aprecia el trabajo que el profesor Thomas, es una persona muy querida. Pero creo que más querida es la selección de Panamá. En ese orden, el mensaje es paciencia”.

Miguel Zúñiga: “El proceso electoral arranca en el mes de agosto. la secretaria general no ha recibido de las nómina”.

Jaime Penedo: “Son varios nombres que están siendo analizados. La idea es llevar tres candidatos a la comisión de selecciones”.

Manuel Arias: “Queremos mucho a Thomas, ha compartido con nosotros seis años, pero tenemos que hacer lo mejor con la Federación Panameña de Fútbol. Las dos partes han hecho un esfuerzo grande. Estoy seguro que Thomas está recibiendo ofertas”

Jaime Penedo sobre Thomas Christiansen en categorías menores: “Se intentó, pero por diferentes motivos no se pudo”.

Manuel Arias: “Thomas Christiansen es una opción importante. Si ha recibido ofertas, no lo sabemos. Es normal que nos hayan llegado 444 hojas de vida, este es un un número aleatorio. Puede ser que esté Thomas Christiansen u otra persona, pero lo que queremos crecer”.

Manuel Arias: “No pudo dar una respuesta definitiva”.

Manuel Arias: “Tenemos que sostener un proyecto deportivo, un manejo financiero prudente y en la parte política habrá otras personas liderando el proyecto”.

Manuel Arias: “Mantenemos conversaciones con Thomas Christiansen como con los otros candidatos. Nos encantaría que fuera mañana, pero las cosas tienen procesos. hay detalles importante a nivel de contrato ha aprendido, que queremos mejorar. La federación se tomará el tiempo necesario para que la decisión sea la correcta”.

Manuel Arias: “Mantenemos conversaciones con Thomas Christiansen como con los otros candidatos. Nos encantaría que fuera mañana, pero las cosas tienen procesos. hay detalles importante a nivel de contrato ha aprendido, que queremos mejorar. La federación se tomará el tiempo necesario para que la decisión sea la correcta”.

Jaime Penedo: “definitivamente, si se llega a reemplazar a Thomas, es seguir buscando ese estilo. Si es el caso, buscaremos un técnico. El estilo de juego lo tenemos claro”.

Jaime Penedo: “Estamos conforme con los resultados, pero tenemos que hacer ajustes en las categorías menores”

Manuel Arias: “No estamos hablando de un interinato, es un proyecto de la Federación Panameña de Fútbol. El nuevo Comité Ejecutivo lo podría cambiar, pero dejaremos un proyecto institucional. Es nuestra responsabilidad dejarlo de esa manera”.

Manuel Arias: “En este momento la federación cuenta con los recursos con las expectativas sobre los diferentes candidatos, incluyendo a Thomas Christiansen. El nuevo Comité Ejecutivo tendrá que tomar la decisión”.

Manuel Arias manifestó que la conferencia de prensa es para aclarar información que se ha hecho pública y no es cierta. “En diciembre se entrega un proyecto”.

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, expresó que la idea es contratar un técnico sin hipotecar otros proyectos del fútbol nacional. “La federación está en un proceso de evaluación sobre quién es el candidato. pero tiene que ser buen en los administrativo y deportivo. Se están haciendo las evaluación técnica”