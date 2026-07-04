Francia pasa de penalti contra Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Francia sudó la gota gorda para eliminar este sábado a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo resuelto por 0-1 gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé, último recurso de los ‘Bleus’ para doblegar la resistencia guaraní.

El rival de Francia en cuartos de final será Marruecos, en una repetición de una de las semifinales de Catar 2022.

Paraguay intentó repetir la fórmula que le había funcionado frente a Alemania, esta vez con una defensa de cinco. Apenas cruzó el medio campo, con sus once jugadores por detrás del balón.

Ese plan de partido frustró a una Francia que estuvo más lejos que nunca del fútbol callejero del que presumen Bradley Barcola y Désiré Doué. Su velocidad no le sirvió de mucho, sin espacios para correr ni por las bandas ni por el centro.

Los delanteros franceses intercambiaban posiciones en busca de espacios que no aparecían, mientras los jugadores guaraníes soportaban un enorme desgaste físico persiguiendo el esférico bajo una asfixiante sensación térmica superior a los 40 grados.

Francia supera a Paraguay por la mínima y se mete en Cuartos de Final. 🇫🇷#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 4, 2026

Manu Koné, única novedad en el once de Francia en sustitución de Aurélien Tchouaméni, lo intentó desde fuera del área en el minuto 22 con un disparo muy peligroso que se envenenó tras un rebote. Fue prácticamente la primera ocasión de los ‘Bleus’.

Así se llegó a la pausa de hidratación, hoy más necesaria que nunca.

Pero a los hombres de Didier Deschamps, que cerrarían la primera parte con un 80 % de posesión, pero sin un solo disparo a portería, tampoco les sirvió para encontrar soluciones a su encrucijada.

Ousmane Dembélé colgó un balón al área para Kylian Mbappé, al que el delantero del Real Madrid, rodeado de defensores, no llegó, y Adrien Rabiot también lo intentó desde fuera del área. Nada, sin goles al descanso.

Doué, la clave de Deschamps

Francia arrancó más agresiva el segundo tiempo. En pocos minutos, Mbappé había protagonizado el primer contragolpe del partido, luego Dembélé casi sorprende a Orlando Gill tras un saque rápido de esquina y Koné desde fuera del área exigió al guardameta guaraní.

Deschamps puso a Désiré Doué sobre la cancha, una sustitución que cambiaría el partido. Doué, con piernas frescas, sí supo moverse dentro de la telaraña paraguaya hasta el punto que provocó un derribo dentro del área de Diego Gómez.

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tuvo que ir a revisarlo al VAR, pero el penalti era claro.

Mbappé, muy seguro, superó a Orlando Gill, el héroe en la tanda de penaltis contra Alemania, finalmente derrumbando el muro guaraní. El delantero del Real Madrid iguala al argentino Lionel Messi como máximo goleador de esta Copa del Mundo con siete dianas.

El gol de Francia enrareció el partido, con un Paraguay al que le quedaron en evidencia sus carencias de recursos. El árbitro añadió diez minutos, pero el marcador ya no se movió, sobre todo gracias a Gill, que mantuvo con vida a Paraguay.

Al final, el desenlace fue el mismo que en el Francia-Paraguay de los octavos de final del Mundial de 1998, decidido con un 1-0 de Laurent Blanc en la prórroga y con Didier Deschamps portando el brazalete de capitán.

Ficha técnica:

0. Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete (José Canale, m.58), Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón (Gabriel Ávalos, m.71), Diego Gómez (Mauricio, m.71), Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso (Gustavo Caballero, n.61). Seleccionador: Gustavo Alfaro.

1. Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki, m.84), Bradley Barcola (Désiré Doué, m.61) y Kylian Mbappé. Seleccionador: Didier Deschamps.

Gol: 0-1, m.70: Kylian Mbappé (penalti).

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Amonestó a los franceses Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise.

Incidencias: Eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 disputada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.