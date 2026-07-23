Francia presentará al sucesor de Deschamps al frente de los 'Bleus' el 28 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante su etapa, Deschamps dirigió 185 partidos, una cifra récord para un seleccionador francés, con un balance de 120 victorias, 35 empates y 30 derrotas.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará el próximo martes 28 de julio al nuevo seleccionador nacional durante una rueda de prensa en la sede del organismo.

La comparecencia está programada para las 11:00 a.m. de Francia (4:00 a.m. de Panamá y 9:00 GMT), después de una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la federación prevista para esa misma mañana.

Aunque la FFF todavía no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo técnico, los principales medios deportivos franceses señalan a Zinedine Zidane como el elegido para asumir el cargo.

El anuncio marcará el final de una etapa histórica encabezada por Didier Deschamps, quien dejó el banquillo después del Mundial de 2026 y tras permanecer durante 14 años al frente de la selección francesa.

Deschamps, campeón del mundo como futbolista en 1998, dirigió su último encuentro con los ‘Bleus’ el pasado 18 de julio, cuando Francia perdió por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador de 57 años cerró su ciclo después de conducir a Francia a la conquista del Mundial de Rusia 2018 y a la final de Catar 2022.

Durante su etapa, Deschamps dirigió 185 partidos, una cifra récord para un seleccionador francés, con un balance de 120 victorias, 35 empates y 30 derrotas.

🚨🇫🇷 Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ✍🏼 pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Bajo su conducción, Francia disputó tres finales de grandes torneos y participó en siete competiciones internacionales.

Además, ganó el 87 % de los partidos en los que abrió el marcador y logró remontar 20 encuentros en los que comenzó en desventaja.

En las Copas del Mundo acumuló 19 triunfos en 26 compromisos, el mejor registro entre los entrenadores con más de diez partidos dirigidos en la competición.

Deschamps también integra el reducido grupo de figuras que han conquistado el Mundial como futbolistas y seleccionadores, junto con el alemán Franz Beckenbauer y el brasileño Mario Zagallo.

La eventual designación de Zidane supondría el regreso a la selección de uno de los grandes símbolos del fútbol francés.

Campeón del mundo en 1998 y antiguo capitán de los ‘Bleus’, Zidane ganó como entrenador del Real Madrid tres Ligas de Campeones consecutivas entre 2016 y 2018.

Desde hace varios años era considerado el principal candidato para suceder a Deschamps.