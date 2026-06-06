Francia y el asalto de su líder Kylian Mbappé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Copa del Mundo de 2026 tiene a la selección de Francia como una de las grandes favoritas para levantar el trofeo de campeona. Liderado por el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, el onceno galo busca su tercera Copa del Mundo, y la cita de este año es el escenario para que Mbappé fije nuevas marcas y se consagre como leyenda del fútbol moderno.

Si bien la selección francesa tiene otras destacadas figuras como el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé (PSG), el Mundial de 2026 tiene a Mbappé entre sus principales estrellas.

En su tercer Mundial, el delantero de 27 años suma 12 goles en las citas mundialistas, a cuatro de la histórica marca del alemán Miroslav Klose, quien logró 16 tantos. No obstante, Mbappé no está solo en esta carrera; el argentino Lionel Messi acumula 13 y en este Mundial también puede convertirse en el máximo artillero de los mundiales.

Sin duda, las miradas estarán puestas en Mbappé, que fue campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022. Perdieron en penaltis ante la Argentina de Messi.

La selección francesa está entre las favoritas para gar el Mundial. Tomada de X

El equipo

Didier Deschamps, quien ganó el Mundial como jugador en Francia 1998 y como entrenador en Rusia 2018, está al frente de la selección francesa por tercer proceso consecutivo.

Deschamps ya definió el equipo que buscará la gloria en la cita de Canadá, México y Estados Unidos, conformando un equipo de experiencia con nuevas y talentosas figuras.

La incorporación de jóvenes figuras como Désiré Doué, Michael Olise y Rayan Cherki hacen ver un equipo sólido en ataque.

Las dudas están centradas en el mediocampo. Con figuras probadas, pero sin extraordinarias cualidades, es una mediacancha robusta conformada principalmente para recuperar el balón y pasarlo a los velocistas y habilidosos delanteros.

N’Golo Kanté, Adrien Rabiot y Aurelien Tchouaméni se perfilan como la columna vertebral del mediocampo francés.

La defensa francesa tiene mucho quilate por lo demostrado por sus jugadores en sus respectivos clubes. Lucas Digne, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba y Dayot Upamecano están en este grupo.

No todo son proyecciones positivas para Francia; su reciente derrota en el partido amistoso ante Costa de Marfil por 2-1, este jueves 4 de junio envió señales de alerta para Deschamps.

Rivales

Francia está en el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega. Francia parte como favorita para pasar como líder de grupo. En tanto, la afición estará esperando por ver el duelo ante Noruega, que tiene como máxima estrella a otra figura, el delantero del Manchester City, Erling Braut Haaland.

El primer partido de la selección francesa será el martes 16 de junio ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 2:00 p.m.