Un penal de Oyarzabal marca la diferencia tras 45 minutos de la semifinal en Dallas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El árbitro seleccionado por FIFA para la primera semifinal es el salvadoreño Iván Barton.

La selección de España está a 45 minutos de jugar la final del Mundial 2026 tras irse al descanso con ventaja de 1-0 sobre Francia, en la primera semifinal que se disputa este martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El único gol del encuentro llegó al minuto 22, cuando Mikel Oyarzabal transformó con seguridad un penal cometido por Lucas Digne sobre Lamine Yamal. El delantero español definió con un potente remate cruzado de zurda, alto e imposible para Mike Maignan, que adivinó la dirección, pero no pudo evitar el tanto.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue el que más iniciativa mostró durante los primeros 45 minutos. España controló el balón durante el 55% del tiempo, completó 207 de sus 242 pases y generó cinco remates, aunque solo uno encontró portería: el disparo de Oyarzabal desde los once metros.

Francia, en cambio, volvió a depender de acciones aisladas. El equipo de Didier Deschamps registró dos disparos, ambos desviados, y no consiguió exigir al guardameta Unai Simón en toda la primera mitad.

La preocupación para los franceses llegó al minuto 30, cuando el defensor William Saliba tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. En su lugar ingresó Maxence Lacroix para recomponer la zaga.

Pese a que Francia dispuso de tres tiros de esquina contra uno de España, nunca logró capitalizar esas oportunidades y se encontró con una defensa española que controló los intentos de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Aficionado sostiene un cartel antes del partido de semifinales entre Francia y España en el Dallas. EFE/Lavandeira

Ceremonia previa al partido entre Francia y España, en Dallas, Estados Unidos. EFE/SHAWN THEW