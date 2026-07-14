Francia y España definen al primer finalista de la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con el recuerdo de la Euro 2024 aún fresco, los galos de Didier Deschamps miden fuerzas ante una Roja impenetrable que busca revivir la gloria de 2010.

A partir de las 2:00 de la tarde el fútbol mundial centrará su atención en el Estadio AT&T de Arlington, escenario del histórico duelo de semifinales de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España.

Ambas selecciones llegan a esta instancia respaldadas por impresionantes rachas colectivas y marcas individuales que amenazan con reescribir los libros de historia, lo que garantiza un partido de máxima exigencia en la antesala de la gran final.

Historia mundialista

Este compromiso será apenas el segundo enfrentamiento entre Francia y España en la historia de la Copa del Mundo.

El único antecedente se remonta a los octavos de final de Alemania 2006, cuando la selección francesa remontó el marcador para imponerse por 3-1.

Zidane intenta consolar a Sergio Ramos tras la derrota de España. Foto: AFP / El Mundo.es

A pesar de ese precedente, el balance reciente favorece al conjunto ibérico.

España ha perdido únicamente dos de sus últimos 10 enfrentamientos ante Francia en todas las competiciones, con un registro de siete victorias, un empate y dos derrotas.

Además, La Roja ganó los dos cruces más recientes entre ambas selecciones, tras imponerse 2-1 en las semifinales de la UEFA EURO 2024 y 5-4 en la semifinal de la UEFA Nations League disputada en junio de 2025.

El momento de Francia

La selección francesa disputará su octava semifinal mundialista, una cifra solo superada por Alemania, que acumula 12.

Aunque los galos perdieron sus tres primeras semifinales (1958, 1982 y 1986), alcanzaron la final en sus últimas cuatro participaciones (1998, 2006, 2018 y 2022); además, ganaron las tres semifinales más recientes sin recibir goles.

Para este encuentro, Francia persigue varios hitos históricos.

Jugadores de Francia celebran este jueves, al finalizar el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos. EFE/ Ángel Colmenares

Tres finales consecutivas: Aspira a convertirse en la tercera selección en lograrlo en la historia del torneo, igualando a Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

Siete victorias seguidas: Tras ganar sus seis partidos previos en esta Copa del Mundo, busca ser la segunda selección europea en enlazar siete triunfos consecutivos en el certamen, igualando la marca conseguida por Italia entre 1934 y 1938.

Poder ofensivo: El conjunto francés suma 47 remates a puerta, su mejor registro desde los 53 alcanzados en 1998, cuando conquistó el título. Además, promedia 7.8 remates al arco por partido, su cifra más alta desde 1966.

El momento de España

España disputará apenas la segunda semifinal mundialista de su historia, después de aquella que terminó con la conquista del título en Sudáfrica 2010.

Más allá de ese dato, su rendimiento en las semifinales de grandes torneos (Mundial y Eurocopa) ha sido sobresaliente: ha superado seis de las siete que ha disputado, incluida la victoria sobre Francia en la Euro 2024.

Su única eliminación llegó frente a Italia en la Euro 2020, en la tanda de penales.

La consistencia del equipo dirigido por Luis de la Fuente se sostiene en una estructura sumamente sólida.

Jugadores de España celebran un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica. EFE/ Lavandeira Jr

Invencibilidad: Desde el inicio del Mundial de Rusia 2018, España solo ha perdido uno de sus últimos 27 partidos en grandes torneos, con un balance de 16 victorias, 10 empates y una derrota.

Solidez defensiva: Acumula 14 partidos invicta desde la derrota por 2-1 ante Japón en el Mundial de Catar 2022.

En ese periodo solo ha recibido cinco goles, ha mantenido su arco en cero en nueve ocasiones y nunca ha encajado más de un tanto en un mismo encuentro.

Dominio en eliminatorias: España ha ganado sus últimos siete partidos de eliminación directa en grandes torneos.

Si vence a Francia, será la primera selección europea en encadenar ocho triunfos consecutivos en estas fases, superando el registro de siete logrado por Italia (1934-1938) y por la propia España (2008-2012).

Duelo estratégico

Didier Deschamps: Dirigirá su partido número 26 en la Copa del Mundo, estableciendo el récord absoluto para un entrenador en la historia del torneo al superar al alemán Helmut Schön (25).

Luis de la Fuente: Llega como el seleccionador con más partidos dirigidos entre Copa del Mundo y Eurocopa sin conocer la derrota en la historia, acumulando 13 compromisos invicto (12 victorias y 1 empate).

Figuras determinantes

El principal referente ofensivo de Francia vuelve a ser Kylian Mbappé, cuya sociedad con Didier Deschamps ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del torneo.

Sus 20 partidos y 20 goles bajo las órdenes del seleccionador representan el mayor registro de encuentros y anotaciones de un futbolista con un mismo entrenador en la historia de los Mundiales.

El factor Mbappé también sobresale por sus estadísticas individuales.

Kylian Mbappe celebra un gol este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos. EFE/ Ángel Colmenares

Promedia 3.3 remates a puerta por cada 90 minutos, el mejor registro de un jugador francés en una misma edición desde 1966 (entre quienes acumulan al menos 150 minutos).

Además, posee el récord histórico de goles en fases eliminatorias de la Copa del Mundo con 12 anotaciones, distribuidas entre dieciseisavos (2), octavos (5), cuartos (1) y finales (4).

Sin embargo, aún tiene una cuenta pendiente: nunca ha marcado en una semifinal mundialista.

Junto a Ousmane Dembélé, Mbappé ha construido una de las sociedades ofensivas más productivas del campeonato.

Dembélé y Mbappé se abrazan tras el 2-0 a Marruecos. EFE/EPA/GREG M. COOPER

Entre ambos han generado 19 ocasiones de gol (10 de Mbappé para Dembélé y nueve en sentido contrario), y están a una de ingresar en un selecto grupo integrado por Franz Beckenbauer y Wolfgang Overath (25), Rivaldo y Ronaldo (23), y Ángel Di María y Lionel Messi (21).

Por el lado español sobresale el factor Mikel Merino.

Tras marcar frente a Portugal y Bélgica, el mediocampista se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en anotar el gol de la victoria en dos partidos distintos de eliminación directa ingresando desde el banquillo.

Mikel Merino celebra el gol del triunfo 2-1 de España ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/Christopher Torres.

En toda la historia del torneo, el único futbolista que ha marcado en tres apariciones consecutivas como suplente, o en tres partidos distintos entrando desde la suplencia en una misma edición, es el belga Romelu Lukaku.

Posibles alineaciones

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

España (4-2-3-1): Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzabal.

Más allá de los números, el partido enfrentará a dos de las selecciones más consistentes del torneo, en un duelo táctico que promete marcar una nueva página en la historia de los Mundiales.