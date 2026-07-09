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    Copa del Mundo

    Francia y Marruecos, una batalla por el primer cupo a semifinales

    El duelo por los cuartos de final del Mundial revive el enfrentamiento de Catar 2022.

    Humberto Cornejo
    Francia y Marruecos, una batalla por el primer cupo a semifinales
    Unos 50 millones de aficionados han asistido a los estadios desde el primer Mundial en Uruguay 1930. EFE/ Kenneth Fernández

    La historia reciente del Mundial vuelve a poner frente a frente a Francia y Marruecos. Dos selecciones que hicieron historia en Catar 2022 se medirán nuevamente, esta vez por los cuartos de final, en un duelo que genera expectativa deportiva y también preocupación en Francia, donde las autoridades preparan un operativo especial ante posibles concentraciones y altercados.

    Marruecos llega al compromiso ubicado en el sexto puesto del ranking FIFA y con una generación que ya logró romper barreras.

    Francia y Marruecos, una batalla por el primer cupo a semifinales

    El equipo dirigido por Walid Regragui volvió a demostrar su fortaleza en este Mundial y avanzó a los cuartos de final después de vencer 3-0 a Canadá en octavos, resultado que desató celebraciones masivas en las principales ciudades del país.

    Por su parte, Didier Deschamps no quiere sorpresas. El seleccionador de Francia aseguró que Kylian Mbappé está preparado para liderar al equipo en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos, un partido que calificó como “muy duro” por la calidad de ambas selecciones y en el que solo una podrá avanzar a las semifinales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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