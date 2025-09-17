Franklin Archibold afina su preparación rumbo al Mundial y los Juegos Centroamericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ciclista panameño Franklin Archibold ha intensificado su preparación en Duitama, Colombia, con la mirada puesta en dos grandes compromisos: el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda 2025 y los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Archibold, actual campeón del Tour de Panamá y representante olímpico en París 2024, se entrena junto a la selección nacional que estará en Guatemala. El equipo lo completan Wendy Ducreux, Noemy Atencio, Maraya López, Bolívar Espinosa, Christofer Jurado, Alex Strah, Michael Caballero y Randish Lorenzo, además de Roberto Herrera y David Díaz, quienes competirán en la modalidad de Mountain Bike.

El Mundial de Kigali, que se disputará del 21 al 28 de septiembre, reunirá a las máximas figuras internacionales, entre ellos Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo y reciente ganador del Tour de Francia; el mexicano Isaac del Toro, sensación en Italia tras un póker de victorias, y el belga Remco Evenepoel, actual monarca de la contrarreloj.

Posteriormente, del 18 al 30 de octubre, la cita centroamericana en Guatemala marcará otro reto importante para Archibold y la delegación panameña, que busca consolidar su protagonismo en el ciclismo regional.