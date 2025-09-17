Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ciclismo

    Franklin Archibold afina su preparación rumbo al Mundial y los Juegos Centroamericanos

    Humberto Cornejo
    Franklin Archibold afina su preparación rumbo al Mundial y los Juegos Centroamericanos
    Franklin Archibold es al actual ganador del Tour de Panamá 2025. Foto: Cortesía

    El ciclista panameño Franklin Archibold ha intensificado su preparación en Duitama, Colombia, con la mirada puesta en dos grandes compromisos: el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda 2025 y los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

    Archibold, actual campeón del Tour de Panamá y representante olímpico en París 2024, se entrena junto a la selección nacional que estará en Guatemala. El equipo lo completan Wendy Ducreux, Noemy Atencio, Maraya López, Bolívar Espinosa, Christofer Jurado, Alex Strah, Michael Caballero y Randish Lorenzo, además de Roberto Herrera y David Díaz, quienes competirán en la modalidad de Mountain Bike.

    Franklin Archibold afina su preparación rumbo al Mundial y los Juegos Centroamericanos
    Franklin Archibold compitió en los Juegos Olímpicos París 2024. Foto: Cortesía

    El Mundial de Kigali, que se disputará del 21 al 28 de septiembre, reunirá a las máximas figuras internacionales, entre ellos Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo y reciente ganador del Tour de Francia; el mexicano Isaac del Toro, sensación en Italia tras un póker de victorias, y el belga Remco Evenepoel, actual monarca de la contrarreloj.

    Posteriormente, del 18 al 30 de octubre, la cita centroamericana en Guatemala marcará otro reto importante para Archibold y la delegación panameña, que busca consolidar su protagonismo en el ciclismo regional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más