Franklin Archibold: del podio en Europa al Tour de Panamá y el sueño olímpico

En vísperas de su preparación para el Tour de Panamá, y fresco de un triunfo en el 55° Trofeo Abelard Trenzano en Barcelona, el ciclista panameño Franklin Archibold se encuentra listo para afrontar el reto que se viene esta próxima semana en suelo local.

“El Tour de Panamá es un evento muy importante a nivel nacional”, declaró Archibold. “Me lo he planteado como objetivo ir a disfrutarlo, a ganarlo. Sabemos que va a ser un tour muy difícil, interesante. Vienen equipos de muy buen nivel. Vienen corredores de Costa Rica, del mismo equipo donde estuve en España. Va a ser un tour competitivo y esperemos poder disfrutarlo de la mejor manera”, cerró.

Archibold también habló sobre la motivación que da tener la atención del público panameño cuando compite, además del deseo de mantener su buena racha tras su triunfo en España y de los pasos a seguir después del Tour.

“Eso es algo que me motiva bastante, saber que a nivel nacional me apoyan mucho, están pendientes de cómo vaya en los eventos y espero poder hacerlo bien”, dijo. “La idea es seguir con esa racha, de estar ahí en los primeros puestos. Tengo un descanso de dos semanas aproximadamente, y estaré haciendo alguna competencia en agosto; todavía no hemos decidido cuál, para próximamente irnos a un campamento en altura para preparar los Juegos Centroamericanos. Estamos viendo si en Colombia o en Guatemala, donde serán los Juegos”, detalló.

También se refirió a su transición al ciclismo europeo y la oportunidad de dar el salto profesional en Italia.

“He tenido una campaña en España, de dos meses, en campamento Rali, donde lo he aprovechado al máximo”, compartió. “He podido disputar diferentes carreras, obteniendo varios resultados y con esta nueva oportunidad que se me está dando de poder ir a un equipo profesional en Italia y estar compitiendo a la máxima categoría, es una gran oportunidad para mí. Me siento muy feliz y espero poder hacerlo de la mejor manera posible”.

Archibold finalizó con sus ambiciones más grandes: una vuelta grande y un nuevo ciclo olímpico.

“Quiero prepararme lo mejor que se pueda, para estar al nivel de los equipos profesionales y, claro, me gustaría correr una gran vuelta, podría ser el Giro de Italia o alguna de las otras dos”, sostuvo. “Esa es una meta que tengo a largo plazo: poder estar en Los Ángeles 2028, que Panamá clasifique a las Olimpiadas, y trabajaremos en ello”, concluyó.

Franklin Archibold estará participando en el Tour de Panamá esta semana, que inicia el martes 22 de julio y concluirá el domingo 27 en la Cinta Costera de la Ciudad de Panamá.