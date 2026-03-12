Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ciclismo

    Franklin Archibold lidera a Panamá rumbo al Panamericano 2026

    La competencia se realizará en Montería, Colombia, del 17 al 22 de marzo.

    Humberto Cornejo
    Franklin Archibold lidera a Panamá rumbo al Panamericano 2026
    Selección nacional de ciclismo de Panamá en competencia. Foto: Cortesía/Fepaci

    La selección nacional de ciclismo de Panamá se declara lista para competir en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se llevará a cabo en Montería, Colombia, del 17 al 22 de marzo.

    La delegación combina la experiencia en el pelotón europeo con la energía del talento joven, buscando consolidar a Panamá como potencia regional en las categorías Élite, Sub-23 y Junior.

    En la rama Élite Masculina, el equipo estará liderado por el tridente del Solution Tech NIPPO Rali con Franklin Archibold, quien llega en ritmo de competición tras hacer historia en la Strade Bianche, una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo mundial; junto a Carlos Samudio y Roberto González, quienes afinan su forma física en la prestigiosa Tirreno-Adriático.

    El grupo se completa con Christofer Jurado, Bolívar Espinosa y Bredio Ruiz, quienes realizaron un bloque de preparación de un mes en Colombia para adaptarse a las condiciones locales.

    En la rama femenina, la bandera panameña será defendida por Wendy Ducreux, actual campeona centroamericana, quien llega en un momento óptimo para medirse con las mejores ciclistas del continente.

    La categoría Junior estará encabezada por el prospecto Anthony Cortés, acompañado por Dier Ríos, José Castro, Jair Reyes, Sebastián Lara y Carlos Villalaz, mientras que la categoría Sub-23 tendrá como representante a Enmanuel Viane.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más