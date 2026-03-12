Franklin Archibold lidera a Panamá rumbo al Panamericano 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La competencia se realizará en Montería, Colombia, del 17 al 22 de marzo.

La selección nacional de ciclismo de Panamá se declara lista para competir en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se llevará a cabo en Montería, Colombia, del 17 al 22 de marzo.

La delegación combina la experiencia en el pelotón europeo con la energía del talento joven, buscando consolidar a Panamá como potencia regional en las categorías Élite, Sub-23 y Junior.

En la rama Élite Masculina, el equipo estará liderado por el tridente del Solution Tech NIPPO Rali con Franklin Archibold, quien llega en ritmo de competición tras hacer historia en la Strade Bianche, una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo mundial; junto a Carlos Samudio y Roberto González, quienes afinan su forma física en la prestigiosa Tirreno-Adriático.

El grupo se completa con Christofer Jurado, Bolívar Espinosa y Bredio Ruiz, quienes realizaron un bloque de preparación de un mes en Colombia para adaptarse a las condiciones locales.

En la rama femenina, la bandera panameña será defendida por Wendy Ducreux, actual campeona centroamericana, quien llega en un momento óptimo para medirse con las mejores ciclistas del continente.

La categoría Junior estará encabezada por el prospecto Anthony Cortés, acompañado por Dier Ríos, José Castro, Jair Reyes, Sebastián Lara y Carlos Villalaz, mientras que la categoría Sub-23 tendrá como representante a Enmanuel Viane.