Franklin Nárvaez debuta con triunfo y devuelve la sonrisa al Tauro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Franklin Nárvaez debuta con triunfo ante el CAI y devuelve la sonrisa al Tauro

Franklin Nárvaez tuvo el estreno soñado como director técnico del Tauro FC.

El entrenador chorrerano consiguió este viernes por la noche su primera victoria al frente del conjunto taurino al derrotar 2-1 al Club Atlético Independiente (CAI), precisamente el único equipo que había dirigido en su carrera como entrenador.

Nárvaez, quien dirigió al CAI en dos etapas, entre 2013-14 y 2021-25, y conquistó cuatro títulos de la Liga Panameña de Fútbol, asumió el banquillo del Tauro en medio de una semana turbulenta, marcada por la salida del colombiano Gonzalo Soto tras la derrota ante Alianza.

Soto cerró su cuarta etapa con el club con apenas dos puntos y tres derrotas consecutivas frente a Plaza Amador, Árabe Unido y Alianza.

Con apenas dos sesiones de entrenamiento, Nárvaez apostó por un 4-2-3-1, con Cristian Quintero abierto por la izquierda, Ángel Orelien con libertad detrás del delantero centro Johused Peñalba y Darwin Quintero por la derecha. La idea era que Darwin no buscara constantemente la profundidad para permitir que el lateral Luis Asprilla atacara ese espacio.

La decisión de utilizar un delantero centro desde el inicio también representó un cambio respecto a la propuesta de Soto, quien habitualmente no colocaba a un nueve como titular. Para Orelien, además, apenas era la segunda ocasión en toda la temporada en la que aparecía en el once inicial.

Tauro avisó primero. Asprilla desbordó por la derecha y colocó un centro al área que Darwin Quintero remató, aunque la pelota terminó desviándose de la portería defendida por Alex Rodríguez.

El aviso se convirtió rápidamente en gol.

Al minuto 11, Pinzón envió un centro al área y Quintero apareció a espaldas de Abdul Morales. El atacante controló la pelota y definió de derecha para vencer a Rodríguez y colocar el 1-0.

El tanto tuvo un significado particular para Tauro: fue la primera ocasión en la temporada en la que el conjunto taurino consiguió ponerse parcialmente en ventaja en un partido.

El CAI, dirigido por Fran Perlo, reaccionó en busca del empate, pero Tauro también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. La más clara llegó por intermedio de Johused Peñalba, cuyo remate terminó estrellándose contra el poste.

Al descanso, la sensación era que los taurinos podían haberse marchado con una ventaja mayor.

En el complemento, el CAI aumentó la presión y Jean Carlos Sánchez protagonizó una de las jugadas más importantes del encuentro. El defensor salvó sobre la línea ante una doble ocasión generada por Ángel Valverde y Brandon Waterman. Los jugadores del Tauro celebraron la intervención como si se tratara de otro gol.

El desgaste físico y los cambios comenzaron a abrir espacios durante el último cuarto de hora. Y Tauro aprovechó uno de ellos.

Al minuto 78, una descolgada por la banda derecha terminó con un centro de Adrián Olivardía. Waterman no logró despejar el balón y Joel Barría apareció para cabecear. El portero Alex Rodríguez consiguió intervenir, pero Barría aprovechó el rebote para empujar la pelota y establecer el 2-0.

El CAI consiguió descontar al minuto 89 por medio de Jordan Girón, aunque el Tauro resistió los minutos finales para asegurar los tres puntos.

La victoria puso fin a una larga sequía taurina: después de ocho partidos sin ganar y 141 días sin celebrar una victoria, el conjunto de Pedregal volvió a sumar de a tres.

“Llegamos a un momento de crisis, todavía estamos en crisis, no hemos salido, pero es importante levantar el ánimo y meter un poquito de nuestro estilo”, explicó Nárvaez después del partido.

El técnico reconoció que todavía hay mucho por corregir y consideró que su equipo pudo haber sentenciado el encuentro con mayor comodidad.

“Pudimos haber metido algunos goles más y asegurar partidos. Al final terminamos como que ni se ve atrás. Eso no es justo para nosotros mismos, para la institución, para todos. Tenemos que trabajar mucho”, señaló.

Sobre su primer rival como técnico del Tauro, Nárvaez reconoció el vínculo que mantiene con el CAI, aunque dejó claro que su compromiso ahora está con la institución taurina.

“Todos saben que tengo un gran cariño a la institución, a la junta directiva y a los dueños. Tengo una excelente relación, pero soy un profesional. Esto es fútbol y hoy me tocó defender los colores del Tauro”, manifestó.

La noche también dejó preocupación por el estado físico de Ángel Díaz y Luis Asprilla, quienes terminaron el encuentro con calambres. Nárvaez explicó que el Tauro afronta una situación complicada en cuanto a lesiones y que Jan Carlos Vargas y Saed Díaz tampoco estuvieron disponibles.

“Como quien dice, un hospital. Hay muchos jugadores lesionados. Esta semana es larga, así que podemos ver con más detalle el tema”, indicó.

Con el triunfo, Tauro ascendió provisionalmente al quinto lugar de la Conferencia Este con cinco puntos, los mismos que Sporting San Miguelito y ocho menos que el líder Plaza Amador.

Ahora Nárvaez tendrá nueve días antes de su segundo compromiso. Tauro visitará a Unión Coclé en el estadio Virgilio Tejeira Andrión.

La sexta jornada continuará este domingo con el duelo entre Unión Coclé y Alianza, a las 4:00 p.m. en Penonomé, mientras que Sporting San Miguelito recibirá a Herrera a las 6:15 p.m. en el COS Sports Plaza.