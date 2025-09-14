Panamá, 14 de septiembre del 2025

    Franklin Narváez deja el banquillo del Club Atlético Independiente

    Humberto Cornejo
    Franklin Narváez deja el banquillo del Club Atlético Independiente
    Franklin Narváez en una conferencia de prensa de la Copa Centroamericana. LP/Elysée Fernández

    El Club Atlético Independiente de La Chorrera oficializó este domingo la salida del profesor Franklin Narváez y su cuerpo técnico del equipo profesional, poniendo fin a una etapa de notable éxito para la institución.

    A través de un comunicado, el CAI explicó que “tras conversaciones con el profesor Narváez, se llegó a un acuerdo para que no continuará a cargo del primer equipo. Queremos agradecer de manera infinita al profesor por su entrega, compromiso y por llevarnos a los más alto del futbol nacional con sus cuatro títulos en la Liga Panameña de Fútbol”.

    El club también informó que en los próximos días se detallará quiénes se mantendrán vinculados al club en categorías menores.

    El comunicado destacó la contribución de Narváez al crecimiento sostenido del equipo. con el tricampeonato con el Clausura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2023, además del Clausura 2024.

    “Desde su primer campeonato en el clausura 2022, hasta el primer tricampeonato para un técnico panameño y chorrerano”, expresó.

    La salida de Narváez marca el inicio de una etapa de transición para el CAI, que ahora deberá definir al nuevo cuerpo técnico del equipo profesional mientras mantiene su compromiso con las divisiones formativas.

    En la actualidad, el CAI acumula cinco puntos, con una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

    Los Vikingos enfrentan este domingo al Árabe Unido de Colón, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, a partir de las 4:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


