Franklin Narváez llegó a las 80 victorias como entrenador del CAI de La Chorrera

El triunfo 1-0 del CAI de La Chorrera sobre el Saprissa dejó a Franklin Narváez, técnico del equipo panameño, con satisfacción pero también con un llamado a la calma.

“Sabíamos que el partido era de esta forma. De inicio nos sentimos incómodos, pero tuve la oportunidad de hacer variantes tácticas sin hacer cambios. Con la línea de tres nos sentimos más cómodos”, explicó el entrenador, al resaltar cómo los ajustes estratégicos fueron determinantes para controlar el ímpetu inicial del rival.

Narváez destacó que el resultado deja al CAI dependiendo de sí mismo en la Copa Centroamericana.

“Hoy por hoy dependemos de nosotros y eso fue lo que vinimos a hacer esta noche”, afirmó, subrayando que la clasificación se definirá en la última fecha en Costa Rica contra el Cartaginés.

El técnico también envió un mensaje a quienes cuestionan el rendimiento del club en la liga local tras marchar cuarto de conferencia con cuatro puntos en cinco jornadas y 10 goles en contra.

“No estamos descuidando la liga. La plantilla no es tan amplia y tenemos que usar muchos juveniles. Es un torneo corto. Lo dije de esa forma, acá el que tiene la responsabilidad de seguir sumando soy yo”, expresó.

Narváez se mostró orgulloso del esfuerzo de sus jugadores, sobre todo de los más jóvenes. “Tenemos jugadores con buen pie y sumamos. Hoy pueden celebrar y que se sientan orgullosos de su equipo”, comentó.

“En los últimos torneos hemos estado en la pelea. No me preocupo porque no leo las redes. Me preocupo por seguir haciendo las cosas bien”, agregó.

Narváez, tetracampeón como director del CAI, reconoció que su equipo pasó momentos de apremio, sobre todo en la primera mitad, valoró la respuesta anímica de los jugadores en el segundo tiempo.

“Siento que cogimos confianza y supimos cómo manejar los momentos. Eso es clave en este tipo de torneos”, señaló.

Narváez cerró con un mensaje de ambición. “Es un torneo corto y no podemos regalar nada. Dependemos de nosotros y vamos a buscar la clasificación con mucha seriedad”, afirmó.

El estratega chorrerano alcanzó las 80 victorias oficiales al mando de los vikingos. Narváez fue el primero en dirigir al CAI tras su ascenso a la LPF en 2013 y, tras una primera etapa de dos torneos, regresó en 2022 para escribir la página más exitosa de la institución.

Desde entonces, ha levantado cuatro títulos locales —frente a Universitario, Tauro (en dos ocasiones) y Plaza Amador— y ha convertido al equipo chorrerano en protagonista constante del fútbol panameño.

En total, acumula 168 partidos en el banquillo con un balance de 80 triunfos, 37 empates y 47 derrotas.