Freddie Freeman, sobre histórica victoria de Dodgers: ‘Este juego fue increíble’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Freddie Freeman nuevamente se convirtió en el héroe de una importante victoria para los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial, en un partido que el veterano inicialista ha calificado como increíble.

“Este tardó un poco más, pero este juego fue increíble. No hay nada mejor que eso”, dijo Freeman tras conectar el cuadrangular con el cual le dio la victoria 6-5 a los Dodgers dejando en el terreno a los Azulejos de Toronto en 18 entradas.

“No sabía si la había golpeado demasiado alto pero afortunadamente salió”, detalló Freeman sobre el momento en que conectó el lanzamiento del zurdo Brendon Little, mediante el cual envió la pelota por encima de la pared del jardín central del Dodgers Stadium y de dio la ventaja 2-1 al conjunto angelino en la Serie Mundial.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

“Lo tenemos, lo tenemos”, explicó el estelar inicialista de los Dodgers, sobre la sensación que lo acompañaba al recorrer las almohadillas, tras su batazo ganador.

Freeman dio crédito a la labor del cuerpo de lanzadores relevistas del equipo, que mantuvo a raya la ofensiva de los Azulejos por las últimas 11 entradas del partido, en el cual empataron de más entradas disputadas en juego de la Serie Mundial, mismo que se jugó en el mismo escenario de este lunes, el Dodgers Stadium, en el enfrentamiento que sostuvieron los Dodgers ante los Medias Rojas de Boston en el clásico del año 2018.

“Nuestro bullpen estuvo absolutamente increíble”, reconoció el estelar tercer bate de los Dodgers.

Freeman, quien el pasado año disparó un grand slam que le dio la victoria a los Dodgers sobre los Yanquis de Nueva York en el primer partido de la Serie Mundial, en la que terminó ganando al Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño, dijo sentirse alegre de haber tenido nueva oportunidad de darle la victoria al conjunto angelino.

“Me alegro de haber podido tener la oportunidad nuevamente”, sostuvo Freeman, quien fue definido por el dirigente Dave Roberts, como el capitán que aglutina al equipo y lo guía con su ejemplo en el terreno de juego.

El japonés Shohei Ohtani, quien, con su presentación perfecta, en la que se fue de 4-4 con el madero, con dos jonrones, con los que empató la marca del equipo con ocho cuadrangulares en una postemporada y recibió cinco bases, embasandose en las nueve ocasiones que se presentó a la caja de bateó, fue la otra estrella de la noche para los Dodgers.

Ohtani, quien se caracteriza por restar importancia a las marcas personales, señaló que lo más importante es que su equipo consiguió la victoria y que el enfoque debe estar centrado en ganar el próximo encuentro, que será este martes.

Shohei Ohtani is the first player with THREE MULTI-HOMER games in a single #Postseason pic.twitter.com/XlbmnxxKF9 — MLB (@MLB) October 28, 2025

“Dado que ganamos y lo que logré hoy es en el contexto de este juego, lo que más importa es que reflexionemos, pasemos la página y juguemos el próximo juego”, precisó el estelar toletero de los Dodgers.

Luego de estar en el terreno por más de seis horas de juego, Ohtani, quien tendrá la responsabilidad de iniciar el cuarto partido de la Serie Mundial este martes, indicó que su prioridad era irse a dormir lo antes posible para prepararse para dicho encuentro. EFE

hr-fc