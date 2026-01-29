Freddy Góndola refuerza al Plaza Amador para el Torneo Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atacante llega al equipo tras su paso por el Xelajú de Guatemala.

El Plaza Amador confirmó este jueves 29 de enero la llegada de una nueva figura al equipo para afrontar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Se trata de Freddy Góndola, quien se ha sumado a las filas del bicampeón nacional, uniéndose a un equipo que, aunque ha tenido un comienzo complicado con dos derrotas en las primeras jornadas del campeonato, busca recuperar el rumbo y defender su título.

La llegada de Góndola al Plaza Amador es un movimiento significativo, ya que el jugador cuenta con una amplia trayectoria internacional.

Antes de su paso por el Xelajú de Guatemala, Góndola, de 30 años, jugó en diversas ligas, como las de Costa Rica, México, Venezuela, Israel y Kazajistán, y ha sido parte de la selección nacional de Panamá dirigida por Thomas Christiansen. Con su vasta experiencia y habilidad, se espera que Góndola aporte al equipo tanto en el aspecto ofensivo como con liderazgo dentro del campo.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Fredy Góndola! La familia de los Leones te abre sus puertas con orgullo. Hoy damos la bienvenida formal a Freddy Góndola, nuevo integrante del Club Deportivo Plaza Amador”, publicó el equipo en sus redes sociales.

“Que esta camiseta represente garra, pasión y entrega en cada minuto dentro del terreno de juego. Aquí se lucha, se sueña y se juega con el corazón. ¡Vamos con todo, León!”, agregó.

Góndola se une a un grupo de jugadores de gran calidad, como Alberto Quintero, Ricardo Phillips, José Murillo, Omar Córdoba y Erick Davis, quienes integran el plantel de Plaza Amador. Además, el equipo ha sumado recientemente a Omar Browne, quien también reforzará la plantilla este semestre.

El Plaza Amador volverá a la acción este sábado, cuando enfrente en otra edición del Clásico Nacional al Tauro, en el COS Sports Plaza, a partir de las 8:30 p.m.