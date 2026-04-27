Fútbol panameño escogerá a su nuevo presidente en diciembre 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sucesor de Manuel Arias no puede haber sido sancionado o suspendido por FIFA, Concacaf, Uncaf o la propia FPF.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) oficializó que su próximo proceso electoral se celebrará en diciembre de 2026, una decisión adoptada durante el Congreso Ordinario 2026 realizado el pasado jueves 23 de abril.

El evento contó con la participación del Comité Ejecutivo encabezado por el presidente encargado y exdiputado Fernando Arce, además de representantes de ligas provinciales y clubes de la Liga Panameña de Fútbol.

La FPF informó que en la sesión se abordaron temas financieros, regulatorios y organizativos, entre ellos la aprobación del calendario electoral que fija el mes de diciembre como fecha para los comicios.

El Comité Ejecutivo de la FPF lideró el Congreso Ordinario 2026 en el auditorio de la federación. Cortesía

Como parte de la agenda, también se aprobaron los estados financieros auditados de 2025 y el presupuesto correspondiente al año 2026, en un ejercicio que la federación destacó como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los puntos más relevantes fue la actualización de los estatutos, orientada a alinearlos con los estándares de FIFA y Concacaf. Estas modificaciones incluyen ajustes en los requisitos para aspirar a cargos dentro del Comité Ejecutivo, estableciendo que ningún candidato podrá haber sido sancionado o suspendido por organismos como la propia FPF, la Uncaf, Concacaf o la FIFA.

Representantes de clubes de la LPF y las ligas provinciales presentes en el Congreso Ordinario 2026. Cortesía

En ese mismo marco, se aprobó la conformación de la Comisión Electoral, organismo que tendrá la responsabilidad de organizar y supervisar el proceso, garantizando que se desarrolle conforme a la normativa vigente.

Último mandato de Arias

La definición del calendario electoral se da en un contexto particular para la dirigencia del fútbol panameño. El actual presidente de la FPF, Manuel Arias, se encuentra suspendido por la FIFA hasta el 21 de mayo de 2026, tras una sanción impuesta en noviembre de 2025 por incumplir una inhabilitación anterior relacionada con comentarios hacia la futbolista Marta Cox.

Durante su ausencia, Arce ha asumido las funciones como presidente encargado, liderando el desarrollo administrativo y organizativo de la federación, incluyendo la preparación del proceso electoral.

Más allá de la situación disciplinaria, el escenario electoral también está condicionado por la normativa nacional. De acuerdo con la Ley 50 de 2007 que regula el funcionamiento de Pandeportes, los dirigentes deportivos solo pueden optar por una reelección inmediata en el cargo presidencial.

Arias, de 57 años, fue electo por primera vez en mayo de 2019 con 17 de 19 votos, sucediendo a Pedro Chaluja, y posteriormente reelegido en noviembre de 2022.

La presidencia de Arias ha tenido las históricas primeras clasificaciones femeninas a la Copa Mundial de Fútbol y también de futsal.

En la rama masculina se dieron dos clasificaciones Sub-20, dos clasificaciones en el futsal masculino, y dos en Sub-17. Además de una final de Liga de Naciones en 2024, una final de Copa Oro en 2023, clasificación entre los ocho mejores de la Copa América 2024 y en noviembre pasado la clasificación al Mundial 2026.

En el mandato de Arias también se combatió contra el amaño de partidos, conocido como la Operación Garra, en la que la FPF colaboró con el Ministerio Público en las investigaciones.

Nuevo cuerpo técnico

Cabe resaltar que seguramente el nuevo Comité Ejecutivo tendrá la responsabilidad de confirmar al futuro nuevo entrenador de la selección de Panamá, una vez la etapa de Thomas Christiansen culmine al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Manuel Arias presentó en agosto 2019 a Américo Rubén Gallego como seleccionador de Panamá para el camino mundialista a Catar 2022.

Américo Rubén Gallego dirigió seis partidos como entrenador de Panamá. Archivo

Previo a las votaciones dirigenciales, Panamá estuvo bajo los interinatos de Gary Stempel y Julio César Dely Valdés, tras la salida en junio 2018 de Hernán Darío Gómez.

Los malos resultados en la Liga de Naciones dieron paso a la culminación del contrato de Gallego en los primeros meses de la pandemia y en octubre 2020 inició la era Christiansen con dos victorias consecutivas en San José, Costa Rica.