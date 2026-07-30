Fútbol panameño rechaza propuesta de la FIFA para abrir el Mundial a inversión privada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antes del pronunciamiento de Concacaf, la Federación Panameña de Fútbol indicó que se encontraba evaluando los argumentos a favor y en contra de la propuesta.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció este jueves el rechazo unánime de sus 41 asociaciones miembro -incluido la Federación Panameña de Fútbol (FPF)- la propuesta presentada por el presidente de la FIFA para crear la denominada FIFA Forward Enterprise y vender participaciones comerciales de la Copa Mundial de la FIFA a inversionistas privados.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial emitido tras una reunión en la que participaron los presidentes de las 41 asociaciones miembro, el presidente de la Concacaf, los integrantes de su Consejo y los representantes de la región en el Consejo de la FIFA.

La FPF no emitió comunicado de prensa antes de la publicación de esta noticia.

En su declaración, Concacaf sostuvo que el fútbol debe mantenerse como la prioridad y recordó que durante la última década ha impulsado una gestión basada en la transparencia, la buena gobernanza y la protección de los intereses del deporte.

Durante la reunión, los dirigentes expresaron su preocupación por la forma en que fue presentada la iniciativa. Entre los principales cuestionamientos señalaron la ausencia de un debido proceso, el corto plazo otorgado para analizar la propuesta y la falta de revisión y aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA.

Además, los representantes de la región pusieron en duda la necesidad de recurrir a capital privado para financiar los programas de FIFA Forward, especialmente después de la celebración de la Copa Mundial más rentable en la historia del organismo rector del fútbol.

Como resultado del encuentro, Concacaf acordó tres acciones concretas: rechazar la propuesta presentada, solicitar a sus representantes en el Consejo de la FIFA que exploren alternativas para utilizar las reservas financieras existentes de la FIFA con el fin de fortalecer el programa FIFA Forward en la región y pedir que cualquier iniciativa futura siga los procedimientos de gobernanza establecidos en los Estatutos de la FIFA.

“La discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada”, señaló la confederación en el comunicado, en el que además reafirmó que “el futuro del fútbol y su activo más valioso debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol”.

La Prensa consultó a la FPF

Antes de que la Concacaf hiciera pública su posición, La Prensa consultó a una fuente de la Federación Panameña de Fútbol sobre el tema.

“Estamos tomándonos el tiempo para analizar los diferentes puntos a favor y en contra. La decisión la toma siempre el Comité Ejecutivo. Cuando tengamos más información, podemos tomar una decisión inteligente”, indicó la fuente.

Con el comunicado emitido este jueves, Panamá quedó alineado con la posición institucional adoptada por la Concacaf, que representa de manera conjunta a sus 41 asociaciones miembro frente a la propuesta impulsada desde la FIFA.