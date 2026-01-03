Futbolista panameño permanece en casa en Venezuela tras ataques y arresto de Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El futbolista del Deportivo La Guaira confirmó que se encuentra en casa con su familia, mientras crece la tensión en Caracas tras la operación militar estadounidense reportada en la madrugada del 3 de enero

Al igual que millones de habitantes venezolanos que permanecen resguardados en sus hogares, el futbolista panameño Jorge Gutiérrez se encuentra en casa junto a su familia en medio del clima de incertidumbre que se vive en Venezuela, tras los hechos registrados en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

Gutiérrez, actual jugador del Deportivo La Guaira, confirmó a La Prensa que permanece en territorio venezolano.

“Estamos en casa en estos momentos”, comentó el futbolista, en un breve intercambio, sin ofrecer mayores detalles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está bajo arresto luego de una operación militar ejecutada por el Ejército de Estados Unidos en suelo venezolano. El mandatario es trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial por delitos que no han sido especificados oficialmente.

Durante la madrugada se reportaron explosiones y sobrevuelo de aeronaves, principalmente en Caracas y zonas cercanas. Videos grabados por vecinos y difundidos en redes sociales mostraban columnas de humo, detonaciones y vuelos a baja altura, mientras las autoridades no ofrecían un balance inmediato de daños o víctimas.

Las explosiones comenzaron a escucharse pasadas las 2:00 a.m., en sectores como los alrededores de la base aérea de La Carlota y otras áreas estratégicas de la capital venezolana. Ante la situación, numerosos residentes optaron por permanecer en sus viviendas ante la posibilidad de nuevas acciones militares.

La situación genera preocupación entre los jugadores extranjeros que militan en el fútbol venezolano.

En la última campaña de la Liga Futve participaron cerca de una docena de panameños, entre ellos Tomás Rodríguez, Omar Browne, Jiovany Ramos y Jovani Welch.

Además, el mediocampista panameño Alexander González se coronó campeón con la Universidad Central de Venezuela.

El inicio de la nueva temporada está previsto para el próximo 30 de enero, aunque el desarrollo del calendario queda ahora bajo incertidumbre.