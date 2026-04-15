Futsal: Argentina derrota a Paraguay en los IV Juegos Suramericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Argentina inició con victoria su participación en el futsal de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras superar 3-1 a Paraguay en un partido intenso y disputado.

El equipo argentino se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Lisandro Velázquez, y más tarde amplió la ventaja con goles de Gian Lucas Soñer y Lorenzo Sanpedro. Paraguay descontó a través de Octavio Caceseres, pero no logró inquietar la defensa rival para igualar el resultado.

Desde los primeros minutos, Argentina mostró superioridad táctica y coordinación en sus ataques, controlando el balón y aprovechando los espacios que dejó la defensa paraguaya. Su juego rápido y efectivo permitió consolidar a los sudamericanos como favoritos rumbo a las instancias finales del torneo.

Paraguay, por su parte, intentó reaccionar y generar peligro en la portería rival, pero se encontró con un adversario sólido que supo mantener la ventaja hasta el final del encuentro. Este resultado posiciona a Argentina de manera firme en la lucha por las medallas y marca un arranque prometedor en la competición de futsal.