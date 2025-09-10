Gaby Torres y Kike García celebran el regreso del Tauro al Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tauro FC afinó detalles este miércoles en el Sport Center de Costa del Este, donde completó una intensa jornada de entrenamiento de cara a su compromiso del viernes ante Veraguas United en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, válido por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los albinegros llegan con buen ánimo tras su victoria en Parita el pasado domingo, cuando remontaron para imponerse a Herrera FC en un exigente partido. Ese resultado les permitió extender su racha positiva a cuatro partidos sin derrotas, con un balance de ocho puntos sumados de los últimos doce en disputa.

Con 11 unidades, Tauro comparte el segundo lugar de la Conferencia Este junto a Alianza y Umecit, aunque todavía se mantiene a ocho puntos del líder Plaza Amador.

Después del entrenamiento, dos voces de peso en el camerino taurino, el técnico Kike García y el delantero veterano Gabriel Torres, ofrecieron declaraciones sobre el presente del club y lo que esperan del duelo contra el conjunto veragüense, uno de los animadores de la Conferencia Oeste.

García destacó la evolución futbolística de su equipo y la importancia de mantener la línea de trabajo que los ha llevado a mejorar su rendimiento.

“En Herrera mostramos la mejor versión desde que estoy acá. Creamos muchas ocasiones de gol, tuvimos equilibrio en ataque y defensa, y eso es lo que queremos consolidar como identidad de equipo. El reto ahora es sostener ese nivel durante más partidos”, apuntó el estratega.

El técnico venezolano también subrayó el valor de volver al Rommel Fernández, un escenario donde el Tauro históricamente se ha sentido cómodo.

“El Rommel siempre ha sido nuestra casa, y regresar ahí debe motivarnos a seguir mejorando. Nos quedan partidos interconferencia muy complicados y debemos encararlos al 100%. A Tauro siempre le juegan con mucha intensidad, y si no igualamos ese carácter y esa actitud, los partidos se nos harán más difíciles”, agregó.

Por su parte, Gaby Torres coincidió en la importancia de volver a un estadio que considera fundamental para el rendimiento del equipo.

“Sin duda que regresar al Rommel nos va a venir bien. Es una cancha que nos permite ocupar bastantes espacios y donde hacemos de local la mayor parte del tiempo. Tenemos rato de no jugar ahí y queremos aprovecharlo. El viernes esperamos sumar tres puntos que serían muy valiosos para seguir subiendo en la tabla”, expresó el delantero, quien ha sido referente de los taurinos en diferentes etapas.

El atacante también resaltó el crecimiento colectivo que ha mostrado el plantel en las últimas semanas.

“El equipo está mejorando partido tras partido. Ante Herrera nos acercamos bastante al Tauro que queremos ser en lo que resta de la temporada. La idea es mantener esa evolución y que el viernes lleguemos en la mejor forma posible para ganar”, puntualizó Torres.