Panamá, 28 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FICHAJES

    Garnacho se va al Chelsea por 47 millones de euros

    EFE
    Garnacho se va al Chelsea por 47 millones de euros
    MANCHESTER (Reino Unido), 06/04/2025.- Alejandro Garnacho, del Manchester United (izquierda), en acción contra Bernardo Silva, del Manchester City (derecha), durante el partido de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Manchester City, en Manchester, Reino Unido, el 6 de abril de 2025. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

    El argentino Alejandro Garnacho, del Manchester United, ha llegado a un acuerdo para fichar por el Chelsea por 40 millones de libras (47 millones de euros).

    Según adelantó “Sky Sports” y pudo confirmar EFE, el argentino será jugador del Chelsea en los próximos días, tal y como era su deseo desde el inicio del mercado, cuando ya quedó claro que no entraba en los planes de Rúben Amorim y que lo mejor para ambas partes era una salida.

    Garnacho, canterano del United desde que llegó en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se convertirá en la cuarta venta más cara del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María, y es la más importante de la academia del club mancuniano.

    La venta de Garnacho también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el ‘fair play’ financiero.

    A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los ‘Red Devils’, Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más