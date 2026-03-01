Panamá, 01 de marzo del 2026

    Fútbol

    Gary Stempel asume el banquillo de Universitario en el Torneo Clausura 2026

    El experimentado entrenador asume el cargo tras la salida del estratega ecuatoriano Jhon Cagua.

    Humberto Cornejo
    Gary Stempel dirigió al San Francisco hasta el 2024. Foto: Cortesía/LPF

    El experimentado técnico Gary Stempel fue presentado como nuevo entrenador del CD Universitario, equipo que ha disputado siete jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

    Stempel asume el cargo tras la salida del estratega ecuatoriano Jhon Cagua.

    Los universitarios vienen de caer el pasado sábado 0-3 ante Umecit en la séptima jornada del certamen. Con ese resultado, el equipo se mantiene con siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

    “Sir Gary Stempel vuelve a la U. Un entrenador que ya llevó al club a disputar una final y que conoce lo que significa defender estos colores”, publicó el club en sus redes.

    Stempel cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol panameño. Ha dirigido clubes como Panamá Viejo y San Francisco, además de estar al frente de la Selección de Fútbol de Panamá, consolidándose como uno de los entrenadores más reconocidos en el país.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

