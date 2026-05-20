Gary Stempel comparte sueño sobre Panamá en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El histórico entrenador reveló que soñó con Panamá avanzando de ronda en la Copa del Mundo 2026.

El experimentado entrenador Gary Stempel volvió a demostrar el profundo cariño que mantiene por el fútbol panameño, luego de compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales relacionado con la participación de la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

Stempel, uno de los técnicos más influyentes en la historia del balompié nacional, reveló que soñó con la selección avanzando a la siguiente ronda del Mundial, una publicación que rápidamente generó reacciones entre aficionados y figuras del deporte panameño.

“Menos de 25 días para el mundial. Hoy quiero contarle a los muchachos públicamente que tuve un sueño en el que Panamá avanzara a la fase de grupos y desperté con la sonrisa de oreja a oreja. Jaja. Este sueño fue anoche y ojalá que DS lo haga una realidad. Nunca dejen de creer”, escribió Stempel.

Jugadores de la selección de Panamá que fueron titulares contra El Salvador. Foto: Anel Asprilla

El entrenador también aprovechó para expresar el cariño que mantiene por el país, luego de décadas dedicadas al desarrollo del fútbol nacional.

“Los quiero mucho a todos los panameños que ocupan y siempre ocuparán un espacio en mi corazón. Bendiciones a todo Panamá”, agregó.

Las palabras de Stempel tienen un significado especial por tratarse de una persona que ha dedicado gran parte de su vida al crecimiento del fútbol panameño. El técnico dejó huella desde mediados de los años 90, siendo protagonista en varias de las etapas más importantes del deporte nacional.

Entre sus principales logros aparece la histórica clasificación de Panamá al Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos 2003, la primera Copa del Mundo alcanzada por una selección panameña. Además, dirigió a la selección mayor y llevó al combinado nacional a una etapa final del Preolímpico disputado en Hershey.

A nivel de clubes, también construyó una carrera destacada, pasando por equipos como Panamá Viejo, San Francisco FC y Universitario, consolidándose como uno de los entrenadores más respetados e influyentes en el país.

Panamá disputará en 2026 su segunda Copa del Mundo de mayores, luego de su histórica participación en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En esta ocasión, la selección nacional integrará el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.