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Mis estimados lectores: hoy me referiré a un jugador de nuestro deporte favorito, que quizá muchos consideran como el mejor pelotero que haya jugado para los Reales de Kansas City. Se trata de George Brett, básicamente un tercera base de gran calidad, pero que supo cubrir las cuatro posiciones del cuadro interior de su equipo, en la medida en que este lo necesitaba. En este caso, les digo que me complace escribir sobre este gran pelotero de los Reales, pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente durante la Serie Mundial de 1985, cuando su equipo derrotó a los Cardenales de St. Louis en siete juegos.

Debo empezar por informarles que quien es nuestro héroe de hoy, George Howard Brett, nació en Glen Dale, West Virginia, el 15 de mayo de 1953. George era el más joven de cuatro hermanos, uno de los cuales, Ken, fue un lanzador que había jugado en las mayores con los Medias Rojas de Boston y había participado con ellos en la Serie Mundial de 1967.

Poco tiempo después del nacimiento de George, sus padres, Jack y Ethel Brett, decidieron mudarse a El Segundo, California, un suburbio al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. George asistió a la escuela secundaria de El Segundo, donde se destacó en su deporte favorito, el béisbol. Como tal, entró en el “draft” de 1971 y fue seleccionado por los Reales de Kansas City en la segunda ronda. Su carrera como pelotero profesional se inició en las menores de los Reales, donde fue cambiado de jugar como campo corto a tercera base. Luego de su exitosa carrera en las ligas menores, Brett fue llamado al equipo mayor el 2 de agosto de 1973, donde algunos problemas menores con su bateo fueron corregidos por el “coach” de bateo, Charlie Lou.

En la temporada de 1975, su tercera en las mayores, George bateó por primera vez por encima de .300. De ahí en adelante, lo hizo en 10 temporadas de las 20 que jugó con los Reales. Lo anterior confirma la calidad de bateador que Brett era. Su promedio de bateo al final de su carrera fue de .305, con 317 cuadrangulares, además de los 3,154 imparables conectados. Estos totales no permitieron dudas a quienes lo eligieron para el Salón de la Fama.

Uno de los incidentes más notorios y curiosos de la carrera de George Brett sucedió el 24 de julio de 1983, en un juego contra los Yankees en el Yankee Stadium. Se jugaba la novena entrada y George, como buen bateador zurdo, conectó un cuadrangular hacia el jardín derecho contra el cerrador de los Yankees de ese entonces, “Goose” Gossage, lo que ponía el juego 5-4 a favor de los Reales. Después del cuadrangular, el director de los Yankees, Billy Martin, llamó a los árbitros del juego y citó una regla que indicaba que ninguna sustancia aplicada al bate podía exceder las 18 pulgadas desde el extremo delgado del bate. Los árbitros midieron la cantidad de brea de pino usada en el bate de George y encontraron que la misma era de 24 pulgadas, excediendo el máximo, por lo que el árbitro principal decretó que Brett estaba “out” y anuló su cuadrangular. Brett reaccionó en forma violenta, reacción que fue captada por las cámaras y exhibida por todos lados. Los Reales de Kansas City apelaron la decisión de los árbitros ante el presidente de la Liga Americana, quien decidió que el cuadrangular de George no debió ser anulado. El partido se continuó un mes más tarde y fue ganado por los Reales de Kansas City.

George Brett fue un jugador muy completo y además correcto y respetuoso. Su elección al Salón de la Fama se logró con una de las mayores votaciones favorables hasta ese momento, de 98.2%, evidenciando una vez más la excelente opinión que se tenía de él como pelotero y como persona. Creo que los Reales volverán a ser campeones de la Serie Mundial el día que consigan otro George Brett para su equipo.