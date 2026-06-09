Panamá, 10 de junio del 2026
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    Fútbol

    George Kittle llega a Panamá y motiva a nueva generaciones

    La estrella de los San Francisco 49ers compartió con atletas en Panamá en una jornada especial.

    Humberto Cornejo
    George Kittle llega a Panamá y motiva a nueva generaciones
    George Kittle luce una camiseta de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Pandeportes

    El ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, vivió una jornada especial durante su visita a Panamá, donde compartió con atletas de la Asociación de Football Americano en un encuentro cargado de entusiasmo y aprendizaje.

    La actividad se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada, en un ambiente marcado por el intercambio de experiencias entre el jugador de la NFL y los jóvenes deportistas panameños. Durante la jornada, Kittle interactuó con los presentes, demostrando su carisma fuera del terreno de juego.

    George Kittle llega a Panamá y motiva a nueva generaciones
    George Kittle junto a atletas panameños y Miguel Ordóñez, director de Pandeportes. Foto: Cortesía/Pandeportes

    Kittle llega a Panamá como una de las grandes figuras de la NFL. El jugador ha sido seleccionado en cuatro ocasiones al Pro Bowl (2019, 2020, 2022 y 2023) y fue incluido en el primer equipo All-Pro en 2019.

    Con nueve temporadas en los 49ers desde su debut en 2017 —tras ser elegido en la quinta ronda del Draft—, el egresado de la Universidad de Iowa se ha convertido en una pieza clave dentro de la ofensiva del equipo, destacando por su versatilidad, liderazgo y capacidad para marcar diferencias en momentos clave.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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