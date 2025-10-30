Gerard Aubí Pone en marcha la Sub-16 femenina con convocatoria a 28 jugadoras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina Sub-16 de Panamá inicia formalmente su hoja de ruta con miras al Torneo Femenino UNCAF Sub-16 FIFA Forward, que se disputará en Managua, Nicaragua, del 21 al 27 de noviembre.

El entrenador español Gerard Aubí ha dado a conocer el listado de jugadoras convocadas para la primera fase de entrenamientos.

La concentración inicial tendrá lugar la próxima semana, coincidiendo con las celebraciones de los Días Patrios.

Las jóvenes seleccionadas trabajarán del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, Santa María, en un horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Estos tres días intensivos serán fundamentales para que el cuerpo técnico evalúe el talento disponible y comience a implementar su esquema de juego y hacer los recortes.

Respecto al torneo, Panamá ha quedado ubicada en el Grupo B del torneo UNCAF, donde enfrentará a las selecciones de Costa Rica, Honduras y Puerto Rico (invitado).

Por su parte, el Grupo A lo integran el anfitrión Nicaragua, junto a Guatemala, Belice y El Salvador.

La lista de convocadas incluye a Raquel Gabay, Julianna Alvarado, Ana Pérez y Naomi Zafrani, todas del Inter CF; Keyra Pinto y Guillehely Distancia del Umecit FC; Avril Potvin, Yasselis Magallón y Shaday Mow del FC Chorrillo; Alexa Ortega, Sheris Gutiérrez y Daikel González del Sporting San Miguelito.

Cristabella Ríos del Panamá City FC; Vera Batista, Natalia Guerra, Natalie Farberoff, Maryfer De Gracia, Camila Aparicio y Alexandra Moscoso de la Suárez Academy; Rihanna Fuentes y Alisson Samudio de las Rayadas de Chiriquí; Sol Álvarez y Suaneth Bejerano de la Liga Provincial de Chiriquí.

Kelly Zapata del Santa Fe; y finalmente Chanday Mapp, Jaysi Bracho, Natalia Parada y Yicerova Bryan de la Academia Josselyn Montilla.