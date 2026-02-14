Gerrit Cole lanza su primera sesión de bullpen del 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El as de los New York Yankees, Gerrit Cole, lanzó al final de esta semana su primera sesión formal de bullpen de la pretemporada en Tampa, Florida, marcando un avance significativo en su proceso de rehabilitación tras la cirugía de Tommy John a la que fue sometido el 11 de marzo del año pasado.

El derecho, de 35 años, fue operado por el reconocido especialista Neal ElAttrache, médico vinculado a los Los Angeles Dodgers. Han transcurrido ya 11 meses desde el procedimiento y el cronograma se mantiene dentro de los parámetros habituales.

“Hemos tenido muchas conversaciones entre mí, los Yankees y el doctor ElAttrache”, explicó Cole a medios en Tampa, Florida.

“Con una reconstrucción completa de Tommy John, el objetivo siempre está entre 14 y 18 meses. Eso realmente no ha cambiado y eso es lo que dice la investigación”.

El plan contempla que pueda trabajar en juegos de exhibición más adelante y que su regreso a la temporada regular se produzca entre mayo y septiembre, dependiendo de la evolución física y la carga de trabajo.

Cortesía/New York Yankees

El mánager Aaron Boone dejó claro que no habrá prisas. “Queremos asegurarnos de darle el tiempo adecuado para que esté bien y listo para volver, fortalecido de una manera inteligente. No queremos acelerar las cosas por un par de aperturas al inicio que podrían afectar el resultado general”, afirmó.

Cole ya había realizado un bullpen en octubre en el Yankee Stadium, pero esta sesión en Steinbrenner Field representa el inicio formal de su preparación competitiva. Se le vio con barba, luego de que la organización flexibilizara su histórica política sobre el vello facial.

“Ha sido largo y tedioso, como la experiencia de la mayoría. A medida que nos acercamos al final, las cosas empiezan a tomar impulso”, comentó el lanzador. “Yo simplemente hago exactamente lo que me han dicho. Cuando me dicen que apriete, aprieto. Cuando me dicen que no, no lo hago”.

El derecho aseguró que su codo “se siente realmente bien” e incluso mejor que hace dos años. Boone coincidió: “Todo se ve suelto y fácil. ¿Han visto a un clavadista que entra al agua y casi no salpica? Ese es Gerrit en el montículo”.

Cole también ha ajustado su mecánica, elevando las manos por encima de la cabeza para mejorar ritmo y sincronización. Su última aparición oficial fue el 30 de octubre de 2024, en el quinto juego de la Serie Mundial. Desde entonces, la cuenta regresiva ya está en marcha.