Panamá, 02 de junio del 2026

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    COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

    Ghana confirma sus 26 jugadores para el Mundial 2026: primer rival de Panamá

    Ghana reveló su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. La selección africana será el primer rival de Panamá en el Grupo L del torneo.

    Getzalette Reyes
    Ghana confirma sus 26 jugadores para el Mundial 2026: primer rival de Panamá
    Los “Black Stars” disputarán su quinto Mundial.

    La selección de Ghana dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán a su país en el Mundial 2026.

    El equipo, dirigido por el exfutbolista portugués Carlos Queiroz, será el primer rival de Panamá en esta próxima cita mundialista.

    Ghana confirma sus 26 jugadores para el Mundial 2026: primer rival de Panamá
    Convocatoria de Ghana para el Mundial 2026. Imagen generada por IA

    Este será el quinto Mundial para Ghana, cuya selección es conocida popularmente como las “Black Stars”.

    Por su parte, Panamá disputará su segunda participación en una Copa del Mundo.

    El conjunto africano se enfrentará a Panamá el 17 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá.

    Cabe recordar que el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

    Getzalette Reyes


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