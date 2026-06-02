Ghana confirma sus 26 jugadores para el Mundial 2026: primer rival de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ghana reveló su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. La selección africana será el primer rival de Panamá en el Grupo L del torneo.

La selección de Ghana dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán a su país en el Mundial 2026.

El equipo, dirigido por el exfutbolista portugués Carlos Queiroz, será el primer rival de Panamá en esta próxima cita mundialista.

Convocatoria de Ghana para el Mundial 2026. Imagen generada por IA

Este será el quinto Mundial para Ghana, cuya selección es conocida popularmente como las “Black Stars”.

Por su parte, Panamá disputará su segunda participación en una Copa del Mundo.

El conjunto africano se enfrentará a Panamá el 17 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá.

🇬🇭 AHORA: ¡GHANA ACABA DE OFICIALIZAR SUS CONVOCADOS AL MUNDIAL!



Despejada la duda de los arqueros y con la lesión de Djiku sobre el cierre, Carlos Queiroz confirmó los 26 futbolistas que representarán a las Estrellas Negras en esta Copa del Mundo. pic.twitter.com/Q6fxUDsa84 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 1, 2026

Cabe recordar que el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.