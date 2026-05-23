Panamá, 23 de mayo del 2026

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    Ghana pierde ante México previo a su debut mundialista

    El primer rival de Panamá cayó 2-0 ante México, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    Redacción de La Prensa
    Ghana pierde ante México previo a su debut mundialista
    Gilberto Rafael Mora (i) y Erik Antonio Lira (d) de México disputan un balón con Majeed Ashimeru de Ghana este, durante un partido amistoso entre México y Ghana en el estadio Cuauhtémoc. EFE/ Hilda Ríos

    La selección de Ghana, primer rival de Panamá en el grupo L de la Copa del Mundo 2026, perdió 2-0 ante Mexico en un amistoso disputado la noche del 23 de mayo, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    El conjunto africano, que enfrentará a Panamá en el BMO Field de Toronto en su debut mundialista, saltó a la cancha a pocos días de que el técnico Thomas Christiansen anuncie la lista definitiva de 26 jugadores de La Roja.

    Desde el inicio, Ghana mostró fragilidad. Apenas al minuto 2, un error del portero Benjamin Asare en la salida fue aprovechado por Brian Gutiérrez, quien abrió el marcador con un remate desde fuera del área. El golpe tempranero condicionó el desarrollo del partido para los africanos.

    México mantuvo el control del juego durante la primera mitad, generando ocasiones claras, como un disparo al poste del joven Gilberto Mora al minuto 21. Ghana, sin mucha profundidad ofensiva, sufrió para generar peligro y evidenció falta de cohesión en su once alternativo.

    Para el complemento, los africanos mostraron una leve mejoría. Al minuto 53, Jesurun estuvo cerca del empate con un disparo que también se estrelló en el poste. Sin embargo, la reacción fue breve.

    Un minuto después, México amplió la ventaja con un gol de Guillermo Martínez, tras asistencia de Luis Romo, sentenciando un encuentro que perdió intensidad con los múltiples cambios de ambos equipos.

    El cuerpo técnico de Ghana, encabezado de forma interina por Desmond Ofei, aprovechó el compromiso para rotar completamente su plantilla en la segunda parte, lo que terminó por diluir cualquier intento de reacción en el tramo final del partido.

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