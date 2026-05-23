Ghana pierde ante México previo a su debut mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer rival de Panamá cayó 2-0 ante México, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La selección de Ghana, primer rival de Panamá en el grupo L de la Copa del Mundo 2026, perdió 2-0 ante Mexico en un amistoso disputado la noche del 23 de mayo, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El conjunto africano, que enfrentará a Panamá en el BMO Field de Toronto en su debut mundialista, saltó a la cancha a pocos días de que el técnico Thomas Christiansen anuncie la lista definitiva de 26 jugadores de La Roja.

¡Victoria en Puebla, Incondicionales! 🤩



Derrotamos a Ghana en el comienzo de la #ÚltimaEscala de nuestra preparación a la gran cita.



¡Bien ahí, muchachos! 👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx pic.twitter.com/RHKmR3Ooaf — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Desde el inicio, Ghana mostró fragilidad. Apenas al minuto 2, un error del portero Benjamin Asare en la salida fue aprovechado por Brian Gutiérrez, quien abrió el marcador con un remate desde fuera del área. El golpe tempranero condicionó el desarrollo del partido para los africanos.

México mantuvo el control del juego durante la primera mitad, generando ocasiones claras, como un disparo al poste del joven Gilberto Mora al minuto 21. Ghana, sin mucha profundidad ofensiva, sufrió para generar peligro y evidenció falta de cohesión en su once alternativo.

Para el complemento, los africanos mostraron una leve mejoría. Al minuto 53, Jesurun estuvo cerca del empate con un disparo que también se estrelló en el poste. Sin embargo, la reacción fue breve.

¡GOLAZO DEL MEMOTE! 🔥



Guillermo Martínez apareció con corazón e instinto para hacer estallar el Cuauhtémoc. 💥



Un grito que alimenta la ilusión de todo México. 💚🤍❤️#SomosMéxico #ÚltimaEscala pic.twitter.com/RBRVJjHF8w — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Un minuto después, México amplió la ventaja con un gol de Guillermo Martínez, tras asistencia de Luis Romo, sentenciando un encuentro que perdió intensidad con los múltiples cambios de ambos equipos.

El cuerpo técnico de Ghana, encabezado de forma interina por Desmond Ofei, aprovechó el compromiso para rotar completamente su plantilla en la segunda parte, lo que terminó por diluir cualquier intento de reacción en el tramo final del partido.