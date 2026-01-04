Ghana, un rival de peso para Panamá en su segunda Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto ghanés, clasificado de forma sólida a la cita mundial, representa un reto exigente para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que buscará demostrar su crecimiento en su segunda participación en una Copa del Mundo.

La selección de Ghana será el primer rival de Panamá en la Copa del Mundo 2026, un enfrentamiento cargado de historia y talento que promete ser un reto formidable para La Roja en su debut mundialista.

Este será el quinto Mundial para los ghaneses, quienes, a pesar de no haber clasificado a Rusia 2018, han sido una constante en los torneos internacionales, destacándose como una de las selecciones más competitivas de África.

Ghana debutó en Alemania 2006, dejando una impresión inmediata al llegar hasta los octavos de final en su primera participación. Desde entonces, la selección africana ha sido un contendiente regular, con cuatro participaciones en Copas del Mundo, excluyendo únicamente el torneo de Rusia 2018. Su mejor actuación llegó en Sudáfrica 2010, cuando, tras una destacada campaña, estuvo a punto de alcanzar las semifinales, cayendo en cuartos de final en una tanda de penales contra Uruguay (1-1 en tiempo reglamentario y 4-2 en penales). A pesar de quedar eliminados en la fase de grupos en Brasil 2014 y Catar 2022, Ghana siempre ha sido considerada una de las selecciones más fuertes del continente africano.

Jugadores de primera calidad

La calidad de Ghana se refleja en el nivel de sus jugadores, tanto en defensa como en ataque. En el mediocampo y la delantera, los nombres que destacan son de peso internacional. Mohammed Kudus, quien juega para el Tottenham Hotspur en la Premier League, es uno de los referentes más destacados, acompañado en la ofensiva por Antoine Semenyo (Bournemouth) y Jordan Ayew (Leicester City), dos jugadores con experiencia en las grandes ligas europeas. Además, Thomas Partey, actual jugador del Villarreal, se mantiene como un pilar en el mediocampo, mientras que Kamaldeen Sulemana (Atalanta) es otra de las grandes promesas ofensivas del fútbol ghanés.

También cuenta con figuras destacadas como Alexander Djiku (Spartak Moscú), Mohamed Salisu (Mónaco) y Gideon Mensah (Auxerre), quienes aportan solidez y experiencia. Además, el equipo tiene en Iñaki Williams (Athletic Club) una referencia importante en el ataque, destacando por su velocidad y capacidad para definir en momentos clave.

Clasificación

Ghana se clasificó al Mundial 2026 de manera sólida, liderando el Grupo I de las eliminatorias africanas, con una diferencia considerable sobre el segundo clasificado, Madagascar. Aunque comenzó con una sorpresiva derrota ante Comoras, los ghaneses se recuperaron rápidamente, registrando siete victorias y solo un empate en sus siguientes partidos, asegurando su boleto al Mundial en la última fecha de clasificación.

Un desafío para Panamá

El partido entre Panamá y Ghana promete ser uno de los más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026. Con una selección ghanesa llena de talento y un equipo panameño motivado por disputar su segundo Mundial, el enfrentamiento será una prueba exigente para los dirigidos por Thomas Christiansen. Para Panamá, el desafío no solo será ganar, sino también demostrar que pertenece a la élite del fútbol mundial.