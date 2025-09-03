Panamá, 03 de septiembre del 2025

    Gianluigi Donnarumma llega al Manchester City por 30 millones

    El guardameta italiano Gianluigi Donnaruma, nuevo fichaje del Manchester City. EFE

    El gaurdameta italiano Gianluigi Donnarumma ha llegado al Manchester City procedente del Paris Saint Germain en una operación valorada en $35millones.

    El fichaje del italiano dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe, que se ha confirmado este martes por $16.2 millones.

    El arquero fue apartado por el PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Donarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga de Campeones, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en semifinales.

    Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

    En el City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

