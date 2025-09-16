Gianmatteo Rousseau logra su objetivo en el Mundial de Karting 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El piloto panameño Gianmatteo Rousseau se mostró satisfecho tras finalizar en la sexta posición del Campeonato Mundial de Karting 2025, al considerar que se logró el objetivo que se había planteado junto a su equipo.

Rousseau, de 13 años, consiguió este resultado el domingo en Kristianstad, Suecia, sede de la sexta prueba de la temporada, en la que participaron 109 competidores.

“Se cumplió el objetivo, que era quedar entre los ocho o diez mejores”, dijo Rousseau a su llegada al país.

“Súper contento, de verdad fue difícil. El fin de semana no empezó de la mejor manera, pero creo que cerramos bastante fuerte”, agregó.

El istmeño tuvo una impresionante remontada al partir desde la posición 18 en la parrilla y terminar en el sexto puesto. Su mejor vuelta fue de 51.824 segundos.

“Estoy contento con el equipo y de verdad gracias por el apoyo que me brindaron todo este fin de semana. Súper contento de haber logrado el objetivo”, expresó Rousseau, quien compite para el equipo Forza Racing.

El triunfo en Kristianstad correspondió al británico Noah Baglin, quien mantuvo un ritmo sólido durante toda la competencia. El podio lo completaron el italiano Valerio Viapian, en segundo lugar, y el neerlandés Dean Hoogendoorn, en tercer puesto.

Rousseau cerró una destacada temporada internacional que lo llevó a competir en países como España, Portugal, Italia, Dinamarca y Suecia, representando al equipo Forza Racing.