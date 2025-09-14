Gianmatteo Rousseau finalizó en la sexta posición en el Campeonato Mundial de Karting

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El joven piloto panameño Gianmatteo Rousseau culminó en la sexta posición del Campeonato Mundial de Karting 2025, categoría OK & Junior, tras la emocionante carrera celebrada este domingo en Kristianstad, Suecia.

La carrera final reunió a 109 participantes, y Rousseau, de 13 años, inició desde la posición 18 en la parrilla de salida. Con una impresionante remontada, el istmeño escaló hasta la quinta posición durante las primeras vueltas, consolidando su ritmo competitivo. Sin embargo, en las últimas vueltas se ubicó sexto y cruzó la meta, a 6.326 segundos del ganador. Su mejor vuelta fue de 51.824 segundos, demostrando consistencia y capacidad de adaptación a la exigente pista sueca.

El triunfo en Kristianstad correspondió al británico Noah Baglin, quien logró imponer un ritmo sólido durante toda la competencia. El podio lo completaron el italiano Valerio Viapian, en segundo lugar, y el piloto de Países Bajos Dean Hoogendoorn, en tercer puesto.

Por su parte, la vuelta más rápida del evento fue registrada por el francés Mateo Rivals, quien finalizó en la decimosexta posición, evidenciando la competitividad del Mundial y la importancia de la estrategia en cada vuelta.

Rousseau, que forma parte de la nueva generación de pilotos panameños en ascenso, destacó durante toda la temporada por su capacidad de adaptación a distintas pistas europeas y su rendimiento frente a competidores de alto nivel internacional. Su paso por el FIA Karting Championship 2025 refuerza la proyección del país en el automovilismo mundial.

Con el sexto lugar en Kristianstad, Rousseau cierra una temporada que, más allá de los resultados, le permitió consolidar experiencia internacional y demostrar que el talento istmeño tiene lugar entre los mejores del karting mundial.

Rousseau completó una destacada temporada internacional que lo llevó a competir en países como España, Portugal, Italia, Dinamarca y Suecia, representando al equipo Forza Racing.