Gianmatteo Rousseau sube al podio en la WSK Euro Series en Italia

El piloto panameño Gianmatteo Rousseau mantiene su buen momento en el automovilismo internacional, al quedar este sábado en el tercer lugar en la primera ronda de la WSK Euro Series 2025, categoría OK, que se celebró en el circuito Leopard de Viterbo, Italia.

🇵🇦🏆Gianmatteo on the podium!! Our youngest driver delivers our first Bullet podium of the season in the opening round of the WSK Euro Series. Incredible job, Gianmatteo! We are super proud 👏 pic.twitter.com/QX8lOuoPGl

Rousseau, del equipo Forza Racing, tuvo un rendimiento sólido durante todo el evento. Durante las sesiones de clasificación se mantuvo entre los líderes, mientras que en las eliminatorias logró un segundo lugar en la manga A-B, solo superado por su compañero de equipo, el británico Henry Domain.

Al final, Rousseau terminó la carrera en la tercera posición en un torneo de alto nivel, en el que compite contra todo el talento emergente de este deporte.

