Gianna Woodruff buscará medalla en la final de los 400 metros con vallas en Tokio 2025

La panameña Gianna Woodruff disputará este viernes 19 de septiembre la final de los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, programada para las 7:30 a.m.

Woodruff se clasificó el miércoles 16 de septiembre tras registrar un tiempo de 52.66 segundos, con el que impuso un nuevo récord sudamericano, pulverizando su mejor marca personal de 53.69, establecida en Eugene 2022.

“Me siento muy bien. Estoy muy emocionada de representar a Panamá y de poder tener un récord, pero todavía nos queda mucho por hacer, así que estoy emocionada por eso”, dijo Woodruff en una entrevista al Comité Olímpico de Panamá.

“Quiero decir que todavía no puedo creerlo, pero hemos estado trabajando duro para lograrlo”, agregó.

Tokio guarda un simbolismo especial para Woodruff. En los Juegos Olímpicos de 2020, disputados en esta misma ciudad y en el mismo estadio, la panameña sorprendió al clasificar a la final con un tiempo de 54.22 y terminó séptima del mundo en una prueba dominada por Sydney McLaughlin, Femke Bol y Dalilah Muhammad.

“Sabíamos que iba a ser rápido, pero no sabía que iba a ser tan rápido. Mi entrenador sabe dónde estoy en mi entrenamiento, así que sabía qué tiempo era. Todavía nos queda la final, así que estoy muy feliz por eso”, manifestó Woodruff.

“Tokio me trae grandes recuerdos. Aquí es donde cambió mi vida cuando hice mi primera final olímpica, así que ahora estoy en mi segunda final de campeonato mundial en Tokio. Tenemos buenas vibras y las llevaremos a la final”, añadió.

Su trayectoria en campeonatos mundiales es igualmente consistente: semifinalista en Londres 2017 (22ª con 57.32), Doha 2019 (19ª con 55.61), Eugene 2022 (7ª con 54.75), Budapest 2023 (15ª con 54.71) y ahora finalista en Tokio 2025.

Panamá cuenta con dos preseas en campeonatos mundiales: la primera fue el oro de Irving Saladino en salto largo en Osaka 2007, y la segunda, la plata de Alonso Edward en los 200 metros planos en Berlín 2009.