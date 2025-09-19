Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Atletismo

    Gianna Woodruff celebra su mejor actuación en Mundiales y mira al futuro con optimismo

    Humberto Cornejo
    Gianna Woodruff durante la carrera en la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo. Foto: Cortesía/COP

    La panameña Gianna Woodruff quedó satisfecha con su desempeño en la final de los 400 metros con vallas del Mundial de Atletismo Tokio 2025, donde alcanzó la quinta posición y firmó la mejor presentación de su carrera en este tipo de certámenes.

    Con un registro de 53.34 segundos, Woodruff quedó cerca del podio, que completaron la neerlandesa Femke Bol, ganadora del oro con 51.54 segundos; la estadounidense Jasmine Jones, plata con 52.08; y la eslovaca Emma Zapletalova, bronce con 53.00. El cuarto lugar fue para la estadounidense Anna Cockrell, quien cronometró 53.13.

    “Me sentí muy bien, un poco cansada porque no gané una medalla, pero hice mi segundo mejor tiempo y estoy muy contenta con eso”, señaló Woodruff con evidente gratitud y entusiasmo.

    “Mi gente y mi familia, gracias a todos, mi querido Panamá. Vamos con todo para el próximo año”, agregó

    Su actuación en Tokio no solo se resume en la final. En la ronda semifinal, la panameña sorprendió al detener el cronómetro en 52.66 segundos, imponiendo un nuevo récord sudamericano y superando ampliamente su mejor marca personal de 53.69, establecida en Eugene 2022.

    Ese registro, además, marcó un salto de calidad respecto a sus participaciones anteriores en campeonatos mundiales. Woodruff fue semifinalista en Londres 2017 (22ª con 57.32), Doha 2019 (19ª con 55.61), finalista en Eugene 2022 (7ª con 54.75) y en Budapest 2023 terminó en la posición 15 (54.71). Tokio 2025, con récord continental y top cinco mundial, consolida su nombre entre las corredoras de élite de los 400 metros con vallas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


