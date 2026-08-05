Gianna Woodruff deja una huella imborrable en su carrera deportiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La velocista panameña conquistó el oro en los 400 metros con vallas de Santo Domingo 2026 y rompió el récord del campeonato con 53.98 segundos.

La panameña Gianna Woodruff volvió a demostrar por qué es una de las mejores especialistas de los 400 metros con vallas en la región. La atleta conquistó este martes la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una actuación que quedó marcada por un nuevo récord del campeonato.

Woodruff detuvo el cronómetro en 53.98 segundos, un registro que no solo le permitió subir a lo más alto del podio, sino también superar una marca histórica de la competencia que permanecía vigente desde los Juegos de Maracaibo 1998, cuando se estableció en 54.30 segundos.

“Me siento muy bien. Estoy muy feliz de haber ganado una medalla y con un nuevo récord del Centroamericano también”, dijo Woodruff en una entrevista al Comité Olímpico de Panamá (COP).

La vallista panameña dominó la prueba con autoridad y cruzó la meta con una ventaja de 1.42 segundos sobre su más cercana perseguidora, la puertorriqueña Grace Claxton, quien obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 55.40 segundos. El tercer lugar fue para la mexicana Yara Amador, con un registro de 55.81.

La campeona regional ahora apunta a la segunda parte de su temporada, en la que afrontará nuevos desafíos internacionales antes de volver a representar a Panamá en otra cita importante.

“Viene la segunda parte de mi temporada, tiene algunas Ligas Diamantes y el Ultimate World Championship y después de eso el Juego Sudamericano en Argentina”, manifestó Woodruff, quien cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.