Gianna Woodruff: ‘En la final no tengo que hacer nada diferente para ir por una medalla’

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la adrenalina todavía a flor de piel, la panameña Gianna Woodruff habló tras conseguir este miércoles su pase a la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Su tiempo de 52.66 segundos no solo le dio el triunfo en la semifinal, sino que además estableció un nuevo récord sudamericano, confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera.

“Mi entrenador me dijo que no tuviera miedo. No lo he tenido y he conseguido esos 52.66 que son un nuevo territorio para mí. En semifinales estaba con varias compañeras de entrenamiento, era como si estuviéramos en nuestras sesiones de práctica”, declaró Woodruff con una sonrisa en conversación con AFP.

La atleta de 30 años partió desde el carril 6 y controló la carrera con solvencia, superando a la estadounidense Jasmine Jones, quien fue segunda con 53.01, el mejor tiempo de su temporada. La panameña había llegado a Tokio con un registro de 53.89 como mejor marca de 2025, logrado en Bruselas el 22 de agosto.

Con la mirada puesta en la final, Woodruff dejó claro que no planea modificar su estrategia.

“En la final no tengo que hacer nada diferente. Solo mantener la adrenalina alta para ir a por una medalla”, analizó la vallista, que este viernes a las 7:27 de la mañana (hora panameña) buscará darle al país su tercera medalla mundialista tras las conquistas de Irving Saladino en 2007 y Alonso Edward en 2009.

Será la segunda vez en su carrera que Woodruff tenga la posibilidad de disputar una medalla mundial, después de su séptimo lugar en Eugene 2022, cuando por primera vez estuvo entre las ocho mejores del planeta.

El reto será en el mismo Estadio Olímpico donde, en los Juegos de Tokio 2021, ya había sorprendido al clasificar a la final y terminar séptima del mundo.