Gianna Woodruff finaliza quinta en la final en el Mundial de Tokio 2025

La panameña Gianna Woodruff terminó este viernes en la quinta posición en la final de la prueba de los 400 metros con vallas, en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

🥇 Femke Bol (Países Bajos) – 51.54s

🥈 Jasmine Jones (EUA) – 52.08s

Woodruff llegó a la meta con un tiempo de 53.34 segundos, mientras que el cuarto puesto fue para la estadounidense Anna Cockrell (53.13 segundos).

La medalla de oro la ganó la corredora de Países Bajos Femke Bol con un registro de 51.54 segundos; la presea de plata se la llevó la estadounidense Jasmine Jones con 52.08 segundos. El podio lo completó la eslovaca Emma Zapletalova, quien cruzó la meta con 53 segundos.

Woodruff se clasificó a la final el miércoles 17 de septiembre tras registrar un tiempo de 52.66 segundos, con el que impuso un nuevo récord sudamericano, pulverizando su mejor marca personal de 53.69, establecida en Eugene 2022.

Por su parte, en la ronda eliminatoria la panameña logró su cupo en la semifinal al quedar en la tercera posición con un tiempo de 54.60 segundos, en el cuarto heat.

Tokio guarda un simbolismo especial para Woodruff. En los Juegos Olímpicos de 2020, disputados en esta misma ciudad y en el mismo estadio, la panameña sorprendió al clasificar a la final con un tiempo de 54.22 y terminó séptima del mundo en una prueba dominada por Sydney McLaughlin, Femke Bol y Dalilah Muhammad.

Esta ha sido su mejor participación en Mundiales, luego de ser semifinalista en Londres 2017 (22ª con 57.32), Doha 2019 (19ª con 55.61), Eugene 2022 (7ª con 54.75) y Budapest 2023 (15ª con 54.71).

Los únicos istmeños en lograr medallas en el circuito han sido Irving Saladino, con el oro en salto largo en Osaka 2007, y Alonso Edward, con la plata en los 200 metros planos en Berlín 2009.