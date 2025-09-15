Gianna Woodruff mantiene su consistencia y está entre las mejores del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La panameña Gianna Woodruff volvió a demostrar por qué es una de las atletas más regulares del atletismo internacional al clasificar a las semifinales de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Con un tiempo de 54.60 segundos, la istmeña se ubicó en la tercera posición de su serie y aseguró un lugar entre las mejores del planeta.

¡Gianna Woodruff clasifica a semifinales en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025🏃🏾‍♀️!



La representante panameña Gianna Woodruff terminó en tercer lugar su serie clasificatoria de los 400m vallas con tiempo de 54.60seg, consiguiendo así un cupo para las semifinales de pic.twitter.com/mCSu4pqXmb — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) September 15, 2025

El logro adquiere un valor adicional al convertirse en la quinta ocasión consecutiva en la que Woodruff alcanza esta instancia en un Campeonato Mundial. Su recorrido inició en Londres 2017, continuó en Doha 2019, se consolidó en Eugene 2022 —donde incluso fue finalista—, y se repitió en Budapest 2023, hasta llegar a esta nueva clasificación en Tokio 2025.

Más allá del resultado inmediato, la panameña ratifica una consistencia de élite en un evento donde la exigencia física y técnica es máxima. En la sumatoria general de la primera ronda, se colocó en el puesto 11 entre 41 competidoras, lo que refleja su competitividad en un cuadro dominado por figuras de talla mundial.

🇵🇦 GIANNA, CON BOLETO A UNAS NUEVAS SEMIFINALES🔥



La panameña Gianna Woodruff clasificó a semifinales de los 400 metros vallas en el #WorldAthleticsChamps



Woodruff ocupó el tercer lugar en su serie clasificatoria con tiempo de 54.60 segundos.🏃🏽‍♀️



Es el quinto Campeonato Mundial… pic.twitter.com/3PqcvhFyCu — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 15, 2025

Vuelve a un escenario especial

Woodruff volverá a correr en el Estadio Olímpico de Tokio, un escenario cargado de recuerdos para ella, ya que allí disputó la final de los Juegos Olímpicos de 2020, en el que obtuvo un diploma olímpico.

Próximo reto

Las semifinales están programadas para el miércoles 17 de septiembre a las 7:03 a.m. (hora local), donde la panameña buscará una nueva clasificación a la gran final mundialista.

Con esta actuación, Gianna Woodruff no solo sostiene el prestigio del atletismo panameño en la élite internacional, sino que reafirma su papel como referente deportivo del istmo, capaz de mantener un alto nivel competitivo durante casi una década .