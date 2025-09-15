Panamá, 15 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Mundial de Atletismo

    Gianna Woodruff mantiene su consistencia y está entre las mejores del mundo

    Humberto Cornejo
    Gianna Woodruff durante la prueba de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo 2025.

    La panameña Gianna Woodruff volvió a demostrar por qué es una de las atletas más regulares del atletismo internacional al clasificar a las semifinales de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

    Con un tiempo de 54.60 segundos, la istmeña se ubicó en la tercera posición de su serie y aseguró un lugar entre las mejores del planeta.

    El logro adquiere un valor adicional al convertirse en la quinta ocasión consecutiva en la que Woodruff alcanza esta instancia en un Campeonato Mundial. Su recorrido inició en Londres 2017, continuó en Doha 2019, se consolidó en Eugene 2022 —donde incluso fue finalista—, y se repitió en Budapest 2023, hasta llegar a esta nueva clasificación en Tokio 2025.

    Más allá del resultado inmediato, la panameña ratifica una consistencia de élite en un evento donde la exigencia física y técnica es máxima. En la sumatoria general de la primera ronda, se colocó en el puesto 11 entre 41 competidoras, lo que refleja su competitividad en un cuadro dominado por figuras de talla mundial.

    Vuelve a un escenario especial

    Woodruff volverá a correr en el Estadio Olímpico de Tokio, un escenario cargado de recuerdos para ella, ya que allí disputó la final de los Juegos Olímpicos de 2020, en el que obtuvo un diploma olímpico.

    Próximo reto

    Las semifinales están programadas para el miércoles 17 de septiembre a las 7:03 a.m. (hora local), donde la panameña buscará una nueva clasificación a la gran final mundialista.

    Con esta actuación, Gianna Woodruff no solo sostiene el prestigio del atletismo panameño en la élite internacional, sino que reafirma su papel como referente deportivo del istmo, capaz de mantener un alto nivel competitivo durante casi una década .

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

