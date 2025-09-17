Gianna Woodruff, sangre de Colón y orgullosamente panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La panameña Gianna Woodruff sigue escribiendo historia en el atletismo mundial. Este miércoles clasificó a la final de los 400 metros con vallas en Tokio 2025 con un tiempo de 52.66 segundos, nuevo récord sudamericano que pulveriza su marca personal de 53.69.

Nacida en Santa Mónica, California, pero con raíces en Colón por su madre Dora, Gianna ha llevado la bandera panameña a lo más alto desde 2017, siendo la única atleta del país en disputar cinco semifinales mundiales.

La gran cita será este viernes a las 7:27 a.m., cuando busque darle a Panamá su primer podio mundial en 16 años.