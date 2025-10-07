Panamá, 08 de octubre del 2025

    Asamblea

    Gianna Woodruff y William Duen, los abanderados de Panamá en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

    Guillermo Pineda G.
    Gianna Woodruff y William Duen llevarán el pabellón nacional en la ceremonia de inauguración en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Cortesía

    La delegación panameña ya tiene definidos a sus máximos representantes para la inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Los medallistas de oro en Santiago 2023, Gianna Woodruff y William Duen, fueron escogidos como abanderados nacionales tras la II Asamblea Extraordinaria del año, celebrada este lunes.

    Ambos atletas fueron los únicos postulados y su escogencia se dio de manera unánime por parte de los presidentes de las federaciones deportivas.

    Si algo tienen en común, fue que ambos llegaron a lo más alto del podio en la penúltima cita deportiva del ciclo olímpico anterior. Woodruff conquistó el oro en los 400 metros con vallas en los Juegos Panamericanos de Chile, mientras que Duen hizo historia junto a Donald Lee en boliche con la presea dorada.

    La designación llega en un año estelar para Woodruff, quien recientemente se clasificó a la final del Mundial Tokio 2025, imponiendo récord suramericano con un tiempo de 52.66 segundos.

    En total, Panamá competirá con más de 500 atletas en 36 deportes, además de ser subsede en flag football y e-sports. El evento regional reunirá a más de 3 mil deportistas de los siete países de Centroamérica en 41 deportes y 55 disciplinas.

    Guillermo Abadía, subdirector de Pandeportes, entregó a dos atletas la bandera nacional para los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. LP/Guillermo Pineda

    La inauguración se realizará el lunes 20 de octubre en Ciudad Cayalá, mientras que la clausura está programada para el 30 de octubre en un escenario aún por anunciar.

    Entre los nombres destacados que también integran la delegación figura el esgrimista Isaac Dorati, ganador de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En el fútbol, Panamá participará con cinco selecciones: la Sub-20 masculina y la mayor femenina en fútbol 11, además de equipos en futsala masculino y femenino, y en fútbol playa masculino.

    Atletas de distintas disciplinas posan junto a la mascota Arpy de cara a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. LP/Guillermo Pineda

    No todas las disciplinas estarán representadas. La Federación Panameña de Béisbol declinó su participará en esta edición, mientras que el esperado regreso de la medallista olímpica Atheyna Bylon tendrá que esperar, al no haberse inscrito rivales en los -75 kilogramos del boxeo femenino.

    Tampoco estará presente Emily Santos, doble medallista en Asunción 2025, quien está en el inicio de un nuevo año de estudios y competencia en la Universidad Virginia Techa.

    En cambio, sí dirán presente otros olímpicos como el nadador Tyler Christianson y el velocista Arturo Deliser.

    En la edición anterior, disputada en Managua 2017, Panamá finalizó en la cuarta posición del medallero general con 41 preseas doradas, 55 de plata y 63 de bronce. Con una delegación más numerosa y con figuras de talla mundial, el país buscará mejorar sus registros y consolidarse entre las potencias deportivas de la región.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


