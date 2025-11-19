Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026: ‘Bienvenidos nuevamente’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este martes a Panamá por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el crecimiento futbolístico del país y su consolidación como una “potencia emergente en América”.

“Les damos nuevamente la bienvenida a los canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Fue muy emocionante verlos debutar en la edición de Rusia 2018”, expresó Infantino en un mensaje oficial dirigido al fútbol panameño.

El dirigente resaltó el valor simbólico de que Panamá vuelva al torneo más importante del planeta en una edición histórica organizada en su región.

“Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia organizado por sus vecinos de la Concacaf. ¡Felicidades! Nos vemos en el sorteo final, el 5 de diciembre, en Washington. ¡Un abrazo!”, concluyó.

Triunfo clave en casa

La selección de Panamá logró su segunda clasificación mundialista tras derrotar 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, en el cierre de la fase clasificatoria de la Concacaf.

El gol tempranero de César Blackman al minuto 17 abrió el camino para la celebración. Eric Davis amplió la ventaja desde el punto penal y, al minuto 85, José Luis Rodríguez selló el resultado con un potente remate de zurda que desató la euforia local.

Segundo Mundial para Panamá

Con este resultado, Panamá regresa a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, tras haber debutado en Rusia 2018, una actuación que Infantino recordó como “emocionante” para la comunidad futbolística internacional.

¡Un saludo de sus canaleros mundialistas! pic.twitter.com/VK9iJiCPlH — Concacaf (@Concacaf) November 19, 2025

El país ahora se prepara para conocer a sus rivales en el sorteo final del torneo, programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington, Estados Unidos.

Celebración en las calles

Tras el pitazo final, miles de panameños salieron a las calles en todo el país para celebrar la histórica clasificación.

El ambiente fue de alegría y orgullo nacional, con familias, jóvenes y aficionados festejando hasta altas horas de la noche el regreso de Panamá a la Copa del Mundo.

Fanáticos de La Sele celebran el pase de Panamá al Mundial 2026. LP Jancarlo Mendoza