Panamá, 19 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PRESIDENTE DE LA FIFA

    Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026: ‘Bienvenidos nuevamente’

    Getzalette Reyes
    Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026: ‘Bienvenidos nuevamente’
    La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial. LP Elysée Fernández

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este martes a Panamá por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el crecimiento futbolístico del país y su consolidación como una “potencia emergente en América”.

    +info

    Mulino celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026 e invita a festejar ‘en paz y con orgullo’

    “Les damos nuevamente la bienvenida a los canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Fue muy emocionante verlos debutar en la edición de Rusia 2018”, expresó Infantino en un mensaje oficial dirigido al fútbol panameño.

    El dirigente resaltó el valor simbólico de que Panamá vuelva al torneo más importante del planeta en una edición histórica organizada en su región.

    “Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia organizado por sus vecinos de la Concacaf. ¡Felicidades! Nos vemos en el sorteo final, el 5 de diciembre, en Washington. ¡Un abrazo!”, concluyó.

    Triunfo clave en casa

    La selección de Panamá logró su segunda clasificación mundialista tras derrotar 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, en el cierre de la fase clasificatoria de la Concacaf.

    El gol tempranero de César Blackman al minuto 17 abrió el camino para la celebración. Eric Davis amplió la ventaja desde el punto penal y, al minuto 85, José Luis Rodríguez selló el resultado con un potente remate de zurda que desató la euforia local.

    Segundo Mundial para Panamá

    Con este resultado, Panamá regresa a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, tras haber debutado en Rusia 2018, una actuación que Infantino recordó como “emocionante” para la comunidad futbolística internacional.

    El país ahora se prepara para conocer a sus rivales en el sorteo final del torneo, programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington, Estados Unidos.

    Celebración en las calles

    Tras el pitazo final, miles de panameños salieron a las calles en todo el país para celebrar la histórica clasificación.

    El ambiente fue de alegría y orgullo nacional, con familias, jóvenes y aficionados festejando hasta altas horas de la noche el regreso de Panamá a la Copa del Mundo.

    Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026: ‘Bienvenidos nuevamente’
    Fanáticos de La Sele celebran el pase de Panamá al Mundial 2026. LP Jancarlo Mendoza
    Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026: ‘Bienvenidos nuevamente’
    Fanáticos de La Sele celebran el pase de Panamá al Mundial 2026. LP Jancarlo Mendoza

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Procuraduría de la Administración confirma que las zonas francas no pagan impuestos municipales; respondió consulta de Mayer Mizrachi. Leer más
    • La dinastía Kennedy continúa: poder, tragedias y un nuevo rostro en la política. Leer más
    • MEF espera presentar reformas a leyes especiales que impiden recortar gasto en el primer cuatrimestre de 2026. Leer más