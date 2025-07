Gilgeous-Alexander firma una extensión con los Thunder por 285 millones hasta 2031

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, ‘MVP’ de la temporada regular y de las Finales de la NBA -la liga profesional de baloncesto norteamericano-, ha firmado una extensión de contrato con los Oklahoma City Thunder por cuatro temporadas y 285 millones de dólares, que lo vincula a la franquicia hasta 2031, según informó este martes la cadena ESPN.

Shams Charania, el periodista con mejores fuentes en la NBA en la actualidad, detalló que se trata de un contrato máximo y que Gilgeous-Alexander recibirá el salario anual más alto en la historia de la NBA.

Aunque Gilgeous-Alexander percibirá un salario anual récord, el monto total de su contrato es inferior a las extensiones firmadas por Jayson Tatum (314 millones) y Jaylen Brown (304 millones) con los Boston Celtics, ambas por cinco temporadas.

Conocido como ‘Shai’ o ‘SGA’, el base canadiense de 26 años ha liderado a los Thunder en una temporada histórica, la de su primer anillo desde que la franquicia se instaló en Oklahoma City en 2008.

Shai-Gilgeous Alexander now has the richest annual salary for a player in NBA HISTORY 🤯



SGA's contract has an average annual value of $71.25M 💰 (via @ShamsCharania) pic.twitter.com/OF1SP7OCTW