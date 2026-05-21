Panamá, 21 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NBA

    Gilgeous-Alexander: ‘Tenemos que ir a San Antonio y ganarles un partido’

    Los Oklahoma City Thunder respondieron anoche a los San Antonio Spurs con un triunfo que iguala 1-1 la final del Oeste.

    EFE
    Gilgeous-Alexander: ‘Tenemos que ir a San Antonio y ganarles un partido’
    Chet Holmgren y Shai Gilgeous-Alexander durante la victoria sobre San Antonio. Foto: Oklahoma City Thunder

    La estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, aseguró este miércoles que el equipo entendió “lo que habría significado perder este partido” ante los San Antonio Spurs y subrayó que el objetivo pasa ahora por ganar uno de los dos encuentros en Texas.

    Los Thunder se impusieron a los Spurs por 122-113 e igualaron la serie final del Oeste 1-1, aunque viajan a San Antonio con el factor cancha perdido tras la derrota del lunes en el partido inaugural.

    “Estuvimos bien. Los chicos dieron la cara esta noche, sabiendo lo que habría significado perder este partido”, dijo en declaraciones a pie de cancha Gilgeous-Alexander, autor de 30 puntos y 9 asistencias.

    “Salimos con la energía que exigía el momento. Nadie se vino abajo cuando ellos encadenaron parciales -sabemos que son un gran equipo y que eso iba a pasar-. Seguimos compitiendo, nos mantuvimos firmes y al final sacamos el partido”, añadió.

    Gilgeous-Alexander, sin embargo, fue autocrítico pese al triunfo y a su buen papel: “Intenté lo que estoy acostumbrado a hacer. No estuve todo lo eficiente que me habría gustado en el tramo final, ni en los movimientos, ni en energía”.

    “Pero aun así conseguimos la victoria, que ahora es lo único que importa. Nos toca ir a su pista, ante un gran equipo, e intentar ganarles uno allí”, añadió el canadiense, con el objetivo de recuperar el factor cancha.

    Con el 1-1, la serie se traslada ahora a San Antonio para los dos próximos encuentros, que se disputarán el viernes y el domingo.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Alcaldía de Panamá adjudica millonario contrato a Ingeniería Rec, S.A. para renovar la calle Estudiante. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Liquidación, embargos y concesiones: el laberinto de isla Perico. Leer más
    • Asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo. Leer más